Giấc mơ World Cup dang dở của Ronaldo

Trên sân Dallas, khi ống kính máy quay lia vào khuôn mặt đầy cảm xúc của Cristiano Ronaldo, dường như tất cả đã được định sẵn. Giấc mơ chinh phục đỉnh cao thế giới của siêu sao người Bồ Đào Nha đã khép lại bằng một thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha ở vòng 16 đội World Cup 2026. Nó không đến với những giọt nước mắt vì vinh quang, mà là sự tiếc nuối của một huyền thoại đã cống hiến tất cả, và cũng là lúc để nhìn về một tương lai mà Bồ Đào Nha sẽ phải học cách chiến thắng mà không có anh.

233 lần khoác áo, 146 bàn thắng và một giấc mơ còn dang dở

Trận đấu với Tây Ban Nha diễn ra trong bầu không khí căng thẳng và tẻ nhạt cho đến những phút cuối cùng. Trong khi Ronaldo cố gắng để lại dấu ấn với hai pha dứt điểm trúng đích trong hiệp một, buộc thủ môn Unai Simón phải trổ tài, anh vẫn phần lớn là một hình bóng mờ nhạt trên sân với chỉ 19 lần chạm bóng trong suốt 90 phút. Định mệnh đã gọi tên Mikel Merino, người ghi bàn thắng quý hơn vàng ở phút 91, trừng phạt sự thiếu đột phá trong tấn công của Bồ Đào Nha và gửi "Selecao châu Âu" về nước.

Cristiano Ronaldo đã có 233 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nam nào trong lịch sử, và ghi 146 bàn thắng, một kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Anh là người duy nhất ghi bàn tại 6 kỳ World Cup và có 11 pha lập công tại sân chơi danh giá nhất. Những con số ấy là minh chứng cho sự vĩ đại và trường tồn của một cầu thủ đã thích nghi và phát triển qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, chiếc cúp vàng vẫn là danh hiệu lớn duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập đồ sộ của anh.

Trước trận đấu, Ronaldo đã điềm tĩnh tuyên bố trong cuộc họp báo rằng đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của anh. Anh ra đi với một lương tâm trong sạch sau khi đã cống hiến hơn hai thập kỷ để nâng tầm bóng đá nước nhà. Dù thất bại trong việc giành cúp vàng, Ronaldo vẫn kịp để lại một kỷ lục cuối cùng: quả phạt đền trong trận thắng Croatia ở vòng 32 đội đã giúp anh trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn ở vòng loại trực tiếp (41 tuổi, 147 ngày).

Bàn tay của thời gian và bài toán chiến thuật chưa lời giải

Câu hỏi về việc liệu HLV Martinez có dũng cảm để xếp Ronaldo dự bị hay không sẽ còn được đặt ra trong nhiều năm tới. Nó từng là tâm điểm của cuộc tranh luận tại World Cup 2022, và nay lại tiếp tục. Những hạn chế về thể lực và tốc độ của Ronaldo ở cấp độ cao nhất là điều không thể phủ nhận, và Bồ Đào Nha có thể đã trở nên nguy hiểm hơn, cơ động hơn nếu không phụ thuộc quá nhiều vào anh. Tuy nhiên, thật khó để chỉ trích một huyền thoại đã cống hiến tất cả.

Ở tuổi 41, những hạn chế về khả năng di chuyển và sự linh hoạt của Ronaldo đã bộc lộ rõ rệt, khiến anh từ một giải pháp ghi bàn trở thành một bài toán khó giải cho hệ thống chiến thuật. Trong khi những tài năng trẻ như Goncalo Ramos – người đã ghi 4 bàn ở các vòng loại trực tiếp trước đó – phải mòn mỏi trên băng ghế dự bị trong trận gặp Tây Ban Nha, thì Ronaldo vẫn được giữ lại trên sân dù tầm ảnh hưởng rất hạn chế.

Thực tế cho thấy, trong các giải đấu lớn gần đây (World Cup 2022, Euro 2024 và World Cup 2026), Ronaldo chỉ ghi được 4 bàn sau 15 trận, trong đó có 2 bàn từ chấm phạt đền và không có bàn thắng nào từ bóng sống trước các đối thủ lớn.

Nhưng một sự thật khác là Bồ Đào Nha đã không thực sự là ứng cử viên tại giải đấu này. Họ thiếu đi sự sắc bén và bản lĩnh cần thiết của một nhà vô địch. Chiến thắng trước Croatia là một pha "thoát hiểm", nhưng trước Tây Ban Nha, sự thận trọng và thiếu mạo hiểm trong lối chơi đã bị trừng phạt.

Một kỷ nguyên kết thúc, một tương lai mở ra

Ronaldo đã thừa nhận đây là kỳ World Cup cuối cùng của anh. Viễn cảnh anh góp mặt ở World Cup 2030 trên đất Bồ Đào Nha, dù rất lãng mạn, là gần như không thể với một cầu thủ ở tuổi 45. Vì vậy, sân Dallas đã trở thành điểm dừng chân cuối cùng cho một trong những hành trình vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá thế giới.

Từ cậu bé tóc xoăn năm 2006 đến huyền thoại với 27 lần ra sân tại World Cup, Ronaldo đã để lại một dấu ấn không thể phai mờ. Nhưng sự ra đi của anh đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên và mở ra một chương mới cho bóng đá Bồ Đào Nha. HLV Martinez cũng đã rút lui, và các nguồn tin cho rằng Bồ Đào Nha đã sẵn sàng để bước tiếp. Bồ Đào Nha hiện đang sở hữu một thế hệ tài năng mới đầy triển vọng, những người đã sẵn sàng thoát khỏi cái bóng quá lớn của người đội trưởng huyền thoại.

Sự phụ thuộc quá mức vào Ronaldo trong những năm qua có thể đã kìm hãm sự bùng nổ của những ngôi sao trẻ khác. Khi không còn Ronaldo trong đội hình, Bồ Đào Nha sẽ buộc phải xây dựng một lối chơi tập thể dựa trên sự cơ động và trẻ trung, thay vì dồn mọi đường bóng về phía một trung phong duy nhất.

LONG KHANG