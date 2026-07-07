Rodri “trở lại” là tín hiệu vui với Tây Ban Nha

Đội trưởng đội tuyển Tây Ban Nha, Rodri được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận thắng 1-0 trước Bồ Đào Nha ở vòng 16 World Cup 2026. Việc Cầu thủ xuất sắc nhất Euro 2024 và Quả bóng vàng 2024 tìm lại màn trình diễn đỉnh cao ở giai đoạn then chốt chắc chắn là tín hiệu rất vui với La Roja cho hành trình chinh phục tại Bắc Mỹ.

Rodri (trái) tìm lại màn trình diễn đỉnh cao ở giai đoạn then chốt với Tây Ban Nha.

Trận đấu căng thẳng ở Arlington, Texas đã được định đoạt bởi bàn thắng ở phút bù giờ của cầu thủ dự bị Mikel Merino, giúp Tây Ban Nha giành vé vào tứ kết World Cup lần đầu tiên kể từ khi họ vô địch năm 2010. Tiền vệ trung tâm Rodri đã góp công rất lớn vào thành tích này - với số lần chạm bóng nhiều nhất (106), số đường chuyền thành công nhiều nhất (87) và số lần giành lại bóng nhiều nhất (7) so với bất kỳ cầu thủ nào trên sân - và được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

“Vẫn còn rất nhiều chỗ để cải thiện”, Rodri nói khi được hỏi liệu đây có phải là phong độ tốt nhất của Tây Ban Nha hay không. “Chúng ta vẫn như vậy, muốn có bóng và muốn thể hiện cá tính. Nhưng tôi đã nói trước đây, có những chi tiết nhỏ cần cải thiện. Cơ hội đầu tiên chúng tôi có được trong cả trận đấu (bàn thắng của Merino) đến khi chúng tôi xâm nhập vòng cấm. Đó là điều cần học hỏi cho những trận đấu tiếp theo, chúng ta phải sắc bén hơn, bởi vì chúng ta có thể gây ra rất nhiều thiệt hại”.

Màn trình diễn siêu việt của Rodri từng là lý do giúp Tây Ban Nha vô địch Euro 2024 đầy thuyết phục. Sau hơn 1 năm vật lộn với chấn thương dây chằng đầu gối, việc ngôi sao của Man.City trở lại vị thế ông chủ khu trung tuyến chắc chắn là điều mà La Roja mong chờ được thấy. “Cậu ấy có thể có những ngày tốt hơn hoặc tệ hơn, nhưng cậu ấy là thủ lĩnh của đội bóng này, cậu ấy rất xuất sắc”, HLV Luis de la Fuente nói khi được hỏi về Rodri. “Cậu ấy mang lại sự cân bằng phòng ngự cũng như tấn công cho chúng tôi. Đó là lý do tại sao cậu ấy là người giỏi nhất thế giới ở vị trí của mình. Và chúng tôi có Martín Zubimendi, người giỏi thứ 2. Chúng tôi may mắn đến vậy đấy. Việc ai đó hoài nghi Rodri khiến tôi thấy khó hiểu”.

Đối thủ của Tây Ban Nha ở vòng đấu 8 đội mạnh nhất (2 giờ ngày 11-7) sẽ là tuyển Bỉ, đội đã phá hủy giấc mơ của chủ nhà Mỹ với chiến thắng áp đảo 4-1.

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