Lionel Messi trải lòng khi ghi bàn thắng gỡ hòa trước Ai Cập

Siêu sao của Argentina đã có một quả phạt đền bị thủ môn cản phá vào đầu trận đấu vòng 16 gặp Ai Cập hôm thứ Ba, nếu thành công thì tỷ số sẽ được san bằng 1-1 trong hiệp một. Thay vào đó, Ai Cập đã dẫn trước khi bước vào giờ nghỉ và nới rộng khoảng cách lên 2-0 ở phút 67.

Rồi số phận đã can thiệp, theo chính lời Messi, khi anh ghi bàn gỡ hòa sau khi đã kiến tạo để Cristian Romero rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, từ đó giúp Argentina bình tĩnh để hoàn thành màn lội ngược dòng lịch sử tại World Cup với chiến thắng 3-2 nhờ pha đánh đầu ở phút bù giờ thứ 2 của Enzo Fernández.

Sau khi ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 83 - bàn thắng thứ 8 của Messi tại giải đấu này - anh chạy đến cột cờ góc, nhảy lên 2 lần, giơ nắm đấm và chỉ tay về phía các cổ động viên Argentina trên khán đài tại sân vận động Mercedes-Benz. “Thật ra đó là một khoảnh khắc giải tỏa, một sự giải tỏa cho tất cả chúng tôi”, Messi nói sau trận đấu. “Tôi cảm thấy vô cùng tức giận vì quả phạt đền mình đã bỏ lỡ, và vì cách tôi thực hiện nó. Tôi cảm thấy như trong khoảnh khắc quan trọng đó, tôi đã làm cả đội thất vọng”.

“Nhưng may mắn thay, Chúa lại một lần nữa dành cho tôi điều đặc biệt, và cuối cùng tôi đã ghi được bàn thắng gỡ hòa. Đó là một sự giải tỏa lớn lao, và niềm vui vô bờ bến đối với chúng tôi, và đối với những người hâm mộ đã đến cổ vũ mỗi ngày và chứng minh ý nghĩa của việc là người Argentina, và niềm tự hào mà họ dành cho chúng tôi”.

Messi hiện đã lập kỷ lục ghi bàn trong 6 trận đấu loại trực tiếp World Cup liên tiếp, và kéo dài kỷ lục của mình bằng cách ghi bàn trong trận đấu World Cup thứ 9 liên tiếp. Anh cũng nâng tổng số pha lập công của mình tại các vòng chung kết World Cup lên con số 21, tiếp tục tự xô đổ kỷ lục ghi bàn do chính mình thiết lập. Siêu sao 39 tuổi cũng đã vượt huyền thoại Diego Maradona để trở thành cầu thủ có nhiều pha kiến tạo nhất trong lịch sử giải đấu (9 lần)…

Bàn thắng gỡ hòa của Messi đã đưa anh trở lại vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng Chiếc giày vàng, hơn 1 bàn so với Kylian Mbappé và Erling Haaland, cả 2 đều đã ghi 7 bàn tại World Cup năm nay. Cuộc đua này tiếp tục hấp dẫn khi Messi cùng Argentina đối đầu với Thụy Sĩ ở tứ kết vào ngày 12-7 tại Kansas City, Missouri.

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