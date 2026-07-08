Mexico: Dừng bước trong tiếc nuối, nhưng trái tim vẫn rực cháy

Trên đại lộ Paseo de la Reforma rộng lớn, nơi từng chứng kiến 1,4 triệu người đổ xuống đường ăn mừng chiến thắng trước Ecuador, không khí náo nhiệt đã nhường chỗ cho sự tĩnh lặng. Chỉ ba tiếng rưỡi sau tiếng còi kết thúc trận đấu với nước Anh tại Azteca, giấc mơ World Cup của người Mexico đã tan biến. Nhưng điều kỳ diệu là, sự tiếc nuối vẫn được bao bọc trong những nụ cười và niềm tự hào khó tả.

Một thất bại đầy kiêu hãnh của "Linh hồn" của World Cup

Tờ báo lớn El Universal đã gọi đó là "một thất bại sẽ đau đớn đến vĩnh hằng", nhưng ngay sau đó đã dành những lời tôn vinh cho "màn trình diễn đầy tính sử thi trước nước Anh". Người Mexico có quyền tự hào. Họ đã tạo ra một trận cầu kinh điển, chơi đầy cảm xúc và chỉ dừng lại trước một Jordan Pickford xuất thần cùng một quyết định gây tranh cãi. Họ đã rời giải với tư thế ngẩng cao đầu, đã chiến đấu đến những giây cuối cùng và đã mang đến một bầu không khí hừng hực khí thế mà hiếm sân vận động nào trên thế giới có được.

Tổng thống Claudia Sheinbaum đã nắm bắt tinh thần đó một cách hoàn hảo: "Chúng tôi đã cho mọi người thấy Mexico là quốc gia chủ nhà tốt nhất thế giới, với những con người hạnh phúc và đoàn kết". Dù những vấn đề xã hội phức tạp vẫn còn đó, thông điệp của bà đã tìm được sự đồng cảm từ chính những cổ động viên đến từ nước Anh. Họ đã bị chinh phục bởi sự ấm áp và tinh thần thể thao cao thượng của người Mexico, ngay cả trong khoảnh khắc cay đắng nhất.

Nếu các thành phố của Mỹ là trái tim của kỳ World Cup 2026, thì Mexico chính là linh hồn của giải đấu. Bóng đá ở đây không chỉ là một món giải trí. Nó đã ăn sâu vào văn hóa và cội nguồn. Sân Azteca, dù không có vẻ hào nhoáng của các sân vận động hiện đại khác, lại sở hữu một sức hút kỳ lạ với bầu không khí cuồng nhiệt, sôi động, khiến bất kỳ ai đến đây cũng phải choáng ngợp. Các sân vận động ở Guadalajara và Monterrey cũng để lại những ấn tượng khó quên.

Điều tiếc nuối lớn nhất là Azteca, cùng các sân vận động tại Mexico, sẽ không còn được sử dụng cho phần còn lại của giải đấu. Đối với những cổ động viên từ khắp nơi trên thế giới đã đến đây, họ đã được trải nghiệm một thứ bóng đá đích thực, thô mộc và đầy cảm xúc. Có một giá trị sâu sắc trong sự hiếm hoi đó, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng, thật đáng tiếc khi Mexico không còn được là một phần của giải đấu trên sân nhà.

Một "hạt giống" đã được gieo

Ánh đèn tại Azteca đã tắt, nhưng những gì đội tuyển Mexico để lại trong lòng người hâm mộ không phải là một vết thương khó lành, mà là một ngọn lửa hy vọng đã được thổi bùng. Không còn là những kỳ World Cup tràn ngập thất vọng và sự chia rẽ, lần này, Mexico đã tìm lại được sợi dây kết nối với người hâm mộ và phác thảo một lộ trình rõ ràng cho tham vọng năm 2030.

Thông điệp "Y si si?" (Nếu chúng ta làm được thì sao?) đã trở thành biểu tượng của chiến dịch này. In trên áo đấu, trên các bảng quảng cáo và cả vỏ trứng, nó thể hiện tinh thần của một đội bóng và cả một quốc gia.Ngay cả khi bị dẫn 0-2 trước Anh chỉ trong 3 phút, thay vì sụp đổ, các cầu thủ nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt "Sí se puede" (Có thể làm được) từ gần 81.000 khán giả. Và họ đã đáp lại bằng một màn trình diễn đầy quả cảm, chiến đấu đến những giây cuối cùng.

Cảm xúc này là một sự chữa lành sau những năm tháng u ám, đặc biệt là sau thất vọng tại Qatar 2022. HLV Javier Aguirre, người đã dẫn dắt Mexico hai kỳ World Cup trước đó, đã không chỉ tạo ra một đội bóng chiến đấu, mà còn hàn gắn mối quan hệ vốn đã rạn nứt giữa đội tuyển và người hâm mộ. Tiền đạo Guillermo Martínez đã nói rằng tình cảm gia đình và sự hy sinh đã giúp họ truyền tải tinh thần đó tới người hâm mộ, thứ mà anh tin là di sản thực sự của đội bóng này.

Thất bại nhưng Mexico đã có một chiến lược dài hạn rõ ràng. Sự kết hợp giữa Aguirre và trợ lý Rafael Marquez, một huyền thoại của bóng đá Mexico, là tâm điểm của kế hoạch đó. Marquez được kỳ vọng sẽ tiếp quản đội tuyển sau World Cup 2026 để dẫn dắt hướng tới 2030. Sự hiện diện của cựu trung vệ Barcelona đã mang lại một sự thay đổi chiến thuật rõ rệt: ưu tiên sự tổ chức hàng thủ và tính thực dụng, thay vì lối chơi tấn công đầy rủi ro thường thấy ở các giải đấu trong nước. Kết quả là trước trận thua Anh, Mexico bất bại 12 trận với 10 chiến thắng và chỉ để thủng lưới 2 bàn.

Quan trọng hơn, Aguirre đã không ngần ngại trao cơ hội cho những tài năng trẻ. Gilberto Mora, 17 tuổi, trở thành cầu thủ trẻ nhất World Cup 2026 và đã chơi ấn tượng. Cùng với đó là các cầu thủ U23 như Obed Vargas, Mateo Chávez hay Brian Gutiérrez đều được ra sân trong các trận đấu quan trọng. HLV Aguirre đã nói rằng họ đã "gieo một hạt giống". Tiền vệ Erik Lira cũng khẳng định: "Chúng tôi đã gieo một hạt giống mà chúng tôi sẽ nhìn lại trong tương lai. Tôi chắc chắn rằng những điều tuyệt vời đang chờ đợi chúng tôi ở phía trước".

Tất nhiên, bóng đá Mexico vẫn còn nhiều việc phải làm, đặc biệt là để các tài năng trẻ có thể cạnh tranh ở các giải đấu hàng đầu châu Âu. Nhưng điểm khác biệt lớn nhất so với các kỳ World Cup trước là giờ đây, họ có một kế hoạch và một niềm tin. Dừng bước ở vòng 16 đội là một sự tiếc nuối, nhưng đối với Mexico, đó không phải là dấu chấm hết, mà là sự khởi đầu của một hành trình mới mà "Y si si?" sẽ không còn là câu hỏi, mà là câu trả lời cho một thế hệ vàng tiếp theo…

HỒ VIỆT