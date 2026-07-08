Đánh bại Colombia, Thụy Sĩ sẽ đối đầu với Argentina ở tứ kết

Các cầu thủ Thụy Sĩ giành vé cuối cùng vào vòng tứ kết sau khi loại Colombia trên loạt sút luân lưu 11m với tỷ số 4-3.

Thụy Sĩ vào tứ kết sau loạt sút luân lưu 11m với Colombia

Cuộc so tài giữa hai đội Colombia và Thụy Sĩ diễn ra cân tài, đôi bên cùng vận dụng lối đá thận trọng. Lối chơi an toàn được hai đội đặt lên hàng đầu nên phần nào làm cho diễn biến của 45 phút hiệp 1 ít có tình huống nguy hiểm về phía khung thành của nhau.

Đôi bên đều nhập cuộc với tốc độ nhanh qua sự năng động của khu vực giữa sân, buộc hàng phòng ngự phải làm việc vất vả, ít tạo cơ hội cho tiền đạo đối phương thâm nhập sâu vào vòng 16m50 của nhau. Phút 21, Puerta của Colombia thực hiện cú sút cầu môn đầu tiên buộc thủ môn Kobel bay người cản phá.

Hàng phòng ngự Thụy Sĩ vận hành tốt, thi đấu kỷ luật nên vô hiệu hóa các đường phối hợp sau cùng của đối phương. Đến từ giữa hiệp đầu, Thụy Sĩ dần đẩy cao đội hình tấn công uy hiếp vòng 16m50 của đối phương nhưng tình huống nguy hiểm thực sự trước khung thành thủ môn Vargar (Colombia) không nhiều.

Sang đầu hiệp hai, các cầu thủ áo đỏ chủ động đẩy nhanh tốc độ trận đấu, gây nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự Colombia. Nhưng cũng tương tự hiệp đầu, hàng công đôi bên đều gặp khó khăn trong việc đưa bóng sâu vào vòng 16m50 cũng như ít có khoảng trống để uy hiếp cầu môn đối phương.

Nỗi buồn của thủ môn Vargar (Colombia) sau trận đấu.

Thế trận cân bằng đã đưa hai đội bước vào thi đấu thêm giờ. Phút 99, khung thành Thụy Sĩ rung rinh từ cú đánh đầu hiểm hóc của Lucumi. Đó cũng là pha bóng nguy hiểm hiếm hoi mà đôi bên tạo ra trước khung thành của nhau ở hiệp phụ. Tiếp tục bất phân thắng bại, hai đội cùng tiến hành thi sút luân lưu 11m và Thụy Sĩ đã giành chiến thắng chung cuộc.

Thắng trận này, Thụy Sĩ ghi tên vào vòng tứ kết và sẽ gặp đội bóng khác của Nam Mỹ là Argentina.

QUỐC CƯỜNG