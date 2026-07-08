HLV Scaloni: “Khi bị dẫn 2 bàn, tôi vẫn tin Argentina sẽ lật ngược tình thế”

Theo HLV Lionel Scaloni, ông chưa bao giờ đánh mất niềm tin vào chiến thắng của Argentina, ngay cả khi đội nhà bị Ai Cập dẫn trước 0-2 và trận đấu chỉ còn khoảng 11 phút.

HLV Lionel Scaloni đã bật khóc khi cùng Argentina vào tứ kết World Cup 2026. ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH VTV

"Tôi luôn cảm thấy trận đấu vẫn thuộc về chúng tôi. Bỏ qua tỷ số, tôi không nghĩ đội chơi tệ. Argentina vẫn tạo ra cơ hội. Ngay cả khi tỷ số là 0-2, tôi vẫn có cảm giác rằng sẽ đến lúc chúng tôi có cơ hội và có thể lật ngược tình thế. Mọi người đã chứng minh được phẩm chất quan trọng nhất của nhà vô địch, rằng không bao giờ ngừng tin vào chiến thắng, ngay cả khi mọi thứ dường như chống lại mình", HLV Scaloni chia sẻ ở buổi sau trận đấu thuộc vòng 1/8 World Cup 2026 diễn ra vào rạng sáng 8-7 (giờ Việt Nam).

Tại Atlanta (Mỹ), Argentina rơi vào thế vô cùng khó khăn khi để Ai Cập dẫn trước 2 bàn. Nhưng trong 11 phút cuối trận, trung vệ Cristian Romero đã lập công để mở đầu cuộc ngược dòng, trước khi Lionel Messi ghi bàn gỡ hòa 2-2. Đến phút bù giờ thứ 2, tiền vệ Enzo Fernandez đánh đầu chéo góc, hoàn tất màn lội ngược dòng ngoạn mục để đưa Albiceleste vào vòng tứ kết.

Chiến thắng đầy cảm xúc khiến HLV Scaloni không giấu được những giọt nước mắt sau tiếng còi mãn cuộc. Ông cho biết mình đã khóc cả trên sân lẫn trong phòng thay đồ, đến mức các học trò thường gọi vui ông là "người hay khóc".

"Tôi luôn là người dễ xúc động. Đôi khi nước mắt cứ tự nhiên trào ra. Các cầu thủ gọi tôi là 'đứa hay khóc', nhưng tôi không bận tâm. Sau hơn 20 năm gắn bó với bóng đá, được sống lại những cảm xúc như hôm nay thật không thể diễn tả. Chính những khoảnh khắc như thế này khiến nhiều cựu cầu thủ quyết định trở thành HLV", ông chia sẻ.

Nhà cầm quân 48 tuổi cũng đánh giá đây là màn trình diễn tích cực hơn nhiều so với trận thắng Cape Verde ở vòng trước. Khi đó, Argentina phải thi đấu tới 120 phút mới giành chiến thắng 3-2 và bộc lộ nhiều dấu hiệu bất ổn. HLV Scaloni nhận xét: "Trận gặp Cape Verde mới thực sự khiến chúng tôi gặp khó. Còn hôm nay, ngay cả khi bị dẫn 2 bàn, cảm giác của tôi vẫn là đội sẽ có cơ hội để thay đổi cục diện. Chúng tôi đã chơi một thứ bóng đá hoàn toàn khác".

Bên cạnh đó, chiến lược gia người Argentina dành nhiều lời khen cho đội trưởng Messi. Dù sút hỏng quả phạt đền trong hiệp 1, siêu sao 39 tuổi vẫn trở thành nguồn cảm hứng với một bàn thắng cùng một pha kiến tạo trong cuộc ngược dòng. HLV Scaloni nói: "Tôi tin Messi chơi bóng vì những khoảnh khắc như thế này. Việc cậu ấy vẫn có thể trải qua những cảm xúc mãnh liệt ở giai đoạn này của sự nghiệp thật khó giải thích. Đó là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất".

Ở vòng tứ kết, Argentina sẽ chạm trán với Thụy Sĩ, diễn ra lúc 8 giờ sáng 12-7 (giờ Việt Nam).

HỮU THÀNH