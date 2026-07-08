Nhận thẻ đỏ trực tiếp nhưng hoãn án treo giò: Tạo tiền lệ không hay cho bóng đá thế giới

Việc FIFA đưa ra quyết định hoãn thi hành án treo giò đối với tiền đạo Folarin Balogun (Mỹ) trước trận gặp Bỉ đã gây ra phản ứng gay gắt từ Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) cùng các đội tuyển liên quan. Điều này báo hiệu một tiền lệ không hay trong hệ thống kỷ luật và uy tín của môn thể thao vua.

Folarin Balogun đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận Mỹ thắng Bosnia & Herzegovina ở vòng 32 đội, sau pha vào bóng nguy hiểm với Tarik Muharemovic. Thông thường, một thẻ đỏ trực tiếp vì hành vi bạo lực đồng nghĩa với án treo giò tự động ít nhất 1 trận ngay sau đó.

Tuy nhiên, FIFA đã khiến cả thế giới ngỡ ngàng khi bất ngờ can thiệp để chuyển án phạt tự động thành một dạng "án treo" với thời gian thử thách 1 năm khi viện dẫn Điều 27 trong Bộ luật Kỷ luật (một điều khoản hiếm khi được sử dụng). Vậy là Balogun lại có thể bước vào sân trong trận gặp Bỉ vào ngày 7-7 như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Folarin Balogun (20, Mỹ) tranh chấp bóng với cầu thủ Bỉ trong trận đấu ngày 7-7.

﻿ẢNH CHỤP MÀN HÌNH VTV

Theo truyền thông quốc tế, đằng sau quyết định mang tính "đặc cách" này có sự can thiệp của quyền lực chính trị, điều mà FIFA từng chỉ trích rất nhiều trước đây. Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) đã lập tức chỉ trích FIFA. Trong một bản thông cáo với lời lẽ đanh thép chưa từng có, UEFA cáo buộc FIFA đã "vượt qua lằn ranh đỏ".

Cơ quan quản lý bóng đá châu Âu nhấn mạnh rằng: "Luật lệ một khi đã quy định thì không thể có ngoại lệ. Điều này lại càng không thể chấp nhận được ngay giữa lúc giải đấu đang diễn ra... Một khi sự nghiêm minh của luật lệ không còn được đảm bảo bởi chính những người tạo ra nó, tính công bằng của bóng đá sẽ bị đe dọa và uy tín của giải đấu sẽ sụp đổ".

Theo UEFA, án phạt thẻ đỏ là nguyên tắc bất di bất dịch, không phải là một văn bản để tùy ý diễn giải hay đem ra mặc cả. Cách xử lý "không thể biện minh" của FIFA đã biến những cầu thủ nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật trước đó thành những "kẻ dại khờ". Là nạn nhân trực tiếp, đội tuyển Bỉ và liên đoàn bóng đá nước này đã phản ứng dữ dội bằng các lá đơn khiếu nại. HLV Rudi Garcia mỉa mai rằng, ngày 5-7 (ngày FIFA công bố quyết định) chẳng khác nào trò đùa "Cá tháng Tư", khiến đội tuyển Bỉ trở thành nạn nhân.

Hậu quả sâu xa của vụ việc Balogun không nằm ở tấm vé đi tiếp của tuyển Mỹ hay Bỉ, mà nằm ở "hộp Pandora&" - chiếc hộp được thiết kế đặc biệt để chứa đựng những cơn ác mộng tồi tệ nhất, vừa được FIFA mở ra. Một khi tiền lệ đặc cách được thiết lập, tính nhất quán của luật sẽ bị phá vỡ. Điều này đã được minh chứng ngay lập tức bằng động thái "đòi công lý" của Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF).

Dựa vào "án lệ Balogun", đội tuyển Pháp cho biết sẽ đệ đơn lên FIFA yêu cầu hủy bỏ chiếc thẻ vàng vô lý mà Michael Olise phải nhận trong phút bù giờ trận gặp Paraguay ở vòng 16. Trong trận đấu đó, Olise chỉ đơn thuần đưa ngón tay lên miệng ra dấu "im lặng", tuy nhiên cầu thủ Matias Galarza (Paraguay) đã lợi dụng tình huống để ăn vạ, khiến trọng tài rút thẻ. Lập luận của FFF khá logic: Nếu FIFA có thể dùng đặc quyền để xóa sổ một tấm thẻ đỏ trực tiếp từ một pha phạm lỗi bạo lực chỉ để bảo vệ ngôi sao của nước chủ nhà, thì chẳng có lý do gì họ từ chối xem xét lại một chiếc thẻ vàng oan uổng.

Sự việc của đội tuyển Pháp chính là hiệu ứng domino đầu tiên. Sẽ ra sao nếu từ nay về sau, tại các kỳ World Cup, Euro, hay Copa America, mọi quyết định đuổi người của trọng tài đều bị mang ra tranh cãi và kháng cáo? Hệ thống tư pháp của bóng đá có nguy cơ bị tê liệt, trong khi các trọng tài sẽ mất đi cái uy của mình trên sân cỏ, còn những điều luật kỷ luật vốn được sinh ra để bảo vệ các cầu thủ sẽ dễ dàng bị xô ngã bởi các chiến dịch truyền thông hay áp lực ngoại giao.

PHƯƠNG MINH tổng hợp