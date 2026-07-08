Ai Cập khiếu nại FIFA, đòi loại trọng tài bắt trận Argentina khỏi World Cup

Sau thất bại 2-3 trước Argentina thuộc vòng 1/8 World Cup 2026, Liên đoàn Bóng đá Ai Cập (EFA) đã chính thức gửi đơn khiếu nại lên FIFA, yêu cầu điều tra tổ trọng tài do ông Francois Letexier (Pháp) điều khiển và đề nghị loại toàn bộ ê kíp này khỏi phần còn lại của giải đấu.

Liên đoàn Bóng đá Ai Cập (EFA) đã gửi đơn khiếu nại lên FIFA, yêu cầu điều tra tổ trọng tài ở trận đấu với Argentina tại vòng 1/8 World Cup 2026. ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH VTV

Theo Chủ tịch EFA Hany Abo Rida, đơn khiếu nại được gửi sau khi EFA nhận thấy tổ trọng tài mắc nhiều sai sót nghiêm trọng, đồng thời áp dụng "tiêu chuẩn kép" trong việc xử lý các tình huống trên sân. EFA đề nghị FIFA mở cuộc điều tra đối với cả trọng tài chính Francois Letexier lẫn tổ VAR vì cho rằng họ đã không hoàn thành nhiệm vụ một cách công bằng.

Một trong những tâm điểm của tranh cãi đến ở phút 70. Sau một pha phản công nhanh, Ziko dứt điểm đưa bóng vào lưới Argentina, giúp Ai Cập gia tăng lợi thế. Tuy nhiên, sau khi nhận tín hiệu từ phòng VAR và trực tiếp xem lại tình huống, ông Letexier xác định Marwan Attia đã phạm lỗi với Lisandro Martinez ở đầu pha bóng trước khi bóng được triển khai lên phía trên. Quyết định hủy bàn thắng khiến các cầu thủ Ai Cập phản ứng dữ dội vì cho rằng pha phạm lỗi không đủ rõ ràng và không ảnh hưởng trực tiếp đến diễn biến dẫn đến bàn thắng.

Tranh cãi tiếp tục bùng phát ở phút 90+2. Mohamed Salah xâm nhập vòng cấm và ngã sau pha va chạm với Julian Alvarez. Các cầu thủ Ai Cập lập tức yêu cầu được hưởng phạt đền, nhưng ông Letexier ra hiệu cho trận đấu tiếp tục. Đáng chú ý, tổ VAR cũng không yêu cầu trọng tài xem lại tình huống trên màn hình bên ngoài sân. Ngay sau quyết định này, Argentina tổ chức phản công nhanh. Enzo Fernandez ghi bàn quyết định, hoàn tất màn ngược dòng 3-2 và đưa đại diện đến từ Nam Mỹ vào tứ kết, trong khi Ai Cập phải chấp nhận dừng cuộc chơi.

Trong đơn gửi FIFA, EFA cho rằng tổ trọng tài đã bỏ qua ít nhất hai tình huống có thể làm thay đổi cục diện trận đấu: bàn thắng bị hủy của Ziko và pha va chạm giữa Salah với Julian Alvarez trong vòng cấm. Theo liên đoàn này, Ai Cập xứng đáng được công nhận bàn thắng hợp lệ cũng như được xem xét một quả phạt đền ở thời điểm quyết định.

Ông Hany Abo Rida còn kêu gọi FIFA điều tra toàn bộ tổ trọng tài, bao gồm cả các trọng tài VAR, đồng thời yêu cầu loại ê kíp điều khiển trận đấu khỏi những trận còn lại của World Cup nếu xác định có sai sót nghiêm trọng. Chủ tịch UEFA thậm chí cho rằng những quyết định trên mang dấu hiệu "phân biệt đối xử" với đội tuyển Ai Cập, khiến đội bóng phải trả giá bằng tấm vé vào tứ kết.

Vụ việc cũng làm dấy lên thêm những tranh luận về chất lượng công tác trọng tài tại World Cup 2026. Trước Ai Cập, một số liên đoàn bóng đá và tổ chức trong làng túc cầu cũng đã bày tỏ quan ngại về các quyết định của trọng tài tại giải đấu, khiến FIFA tiếp tục chịu sức ép trong việc bảo đảm tính công bằng ở những vòng đấu còn lại.

HỮU THÀNH