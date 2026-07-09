Khi World Cup 2026 có độ tuổi trung bình cao nhất lịch sử

Nếu có một cảm xúc chung khi theo dõi các trận đấu tại World Cup 2026, đó là sự ngạc nhiên trước một thế hệ cầu thủ đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp, nhưng vẫn giữ vai trò chủ chốt. Dữ liệu từ Opta đã xác nhận điều mà nhiều người cảm nhận: World Cup 2026 là kỳ World Cup với độ tuổi trung bình của các đội hình xuất phát cao nhất trong lịch sử (tính từ năm 1966), đạt 28 năm 117 ngày, cao hơn 106 ngày so với kỷ lục trước đó.

Hãy quay ngược thời gian ba năm rưỡi. World Cup 2022 tại Qatar được dự đoán rộng rãi sẽ là giải đấu chia tay của nhiều huyền thoại hiện đại. Hồi đó, câu chuyện đặc biệt gắn liền với Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Với Ronaldo, đó là tranh luận rằng Bồ Đào Nha có thể chơi tốt hơn nếu không có anh; còn với Messi, thành công cùng Argentina tại Qatar được xem là anh đã “hoàn tất sự nghiệp” và củng cố vị thế là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử. Anh không “cần” phải chơi thêm một kỳ World Cup nữa.

Còn có nhiều cái tên khác: Luka Modric chắc chắn sẽ không xuất hiện nữa trên sân khấu này; tương tự đồng đội quốc tế Ivan Perisic; sự nghiệp của Manuel Neuer có dấu hiệu kết thúc vì chấn thương; và nhiều cầu thủ khác ở độ tuổi 30+ có nguy cơ bị đẩy xuống ghế dự bị. Nhưng trong nhiều trường hợp, điều đó đã không xảy ra – hoặc ít nhất là không đến mức họ bị loại khỏi danh sách triệu tập. Cả năm cầu thủ kể trên đều đã thi đấu tại World Cup 2026.

Không phải mọi cầu thủ giàu kinh nghiệm đều có vai trò quan trọng trên sân tại Bắc Mỹ mùa hè này, nhưng đáng chú ý là rất nhiều đội bóng đã đặt giá trị cao vào kinh nghiệm tại kỳ World Cup này. Trong khi ở cấp CLB, việc ưu tiên tài năng trẻ và xây dựng đội hình hướng tới tương lai là điều phổ biến; thì ở cấp ĐTQG, đặc biệt tại một giải đấu lớn, mục tiêu là tìm công thức thành công ngay lúc này.

Dữ liệu về độ tuổi trung bình của các đội hình và đội tuyển tại World Cup là minh chứng rõ nét.

Độ tuổi trung bình của các đội hình xuất phát tại World Cup 2026 là 28 tuổi 117 ngày – đây là con số cao nhất từ trước đến nay (tính từ năm 1966), cao hơn kỷ lục trước đó 106 ngày. Trước kỳ giải này, kỷ lục (28 tuổi 11 ngày) thuộc về World Cup 2018 – lần đầu tiên độ tuổi trung bình vượt mốc 28 tuổi.

Từ năm 1982 đến 2014, độ tuổi trung bình dao động trong khoảng 27 tuổi 18 ngày đến 27 tuổi 248 ngày, nhưng dường như các kỳ gần đây đã đẩy con số này tăng mạnh. Có lẽ không quá bất ngờ khi World Cup 2026 lập kỷ lục mới, vì giải đấu này cho cảm giác có số lượng lớn cầu thủ thi đấu ở độ tuổi cuối 30 hoặc thậm chí đầu 40.

Trong top 10 cầu thủ lớn tuổi nhất lịch sử World Cup, có 4 người đã thi đấu tại kỳ này. Không kỳ World Cup nào khác có quá một đại diện trong top 10. Ngoài top 10, từ World Cup 2026 còn có Neuer (40 tuổi 94 ngày), Vozinha (40 tuổi 30 ngày), Fernando Muslera (40 tuổi 11 ngày), Yuto Nagatomo (39 tuổi 287 ngày) và Hernán Galíndez (39 tuổi 93 ngày) nằm trong top 25.

Nhiều cột mốc liên quan đến tuổi tác đã xuất hiện tại World Cup 2026. Bên cạnh những cái tên trên, còn rất nhiều trường hợp đáng chú ý khác.

Dan Burn trở thành cầu thủ ngoài tuổi già nhất ra mắt ĐT Anh tại World Cup kể từ Stanley Matthews năm 1950 (35 tuổi 151 ngày) trong trận thắng Mexico ở vòng 1/16, ở tuổi 34 tuổi 58 ngày. Ba trong bốn cầu thủ lớn tuổi nhất thi đấu tại các trận knock-out World Cup kể từ 1966 đều thuộc kỳ 2026. Hoặc Cape Verde (31 tuổi 197 ngày) và Colombia (30 tuổi 344 ngày) ra sân với đội hình xuất phát già nhất và nhì lịch sử các trận knock-out World Cup khi gặp Argentina và Ghana. Rồi Iran (32 tuổi 181 ngày) cũng sở hữu đội hình xuất phát già nhất World Cup kể từ ít nhất năm 1966 trong trận hòa 0-0 với Bỉ ở vòng bảng.

Vậy nên, World Cup 2026 đã trở thành giải đấu “thân thiện với kinh nghiệm” nhất từ trước đến nay. Nhìn lại lịch sử World Cup từ năm 1966, độ tuổi trung bình có xu hướng tăng dần. Điều này không quá ngạc nhiên. Nó phản ánh những tiến bộ đáng kể trong thế giới thể thao trong vài thập kỷ qua.

Tuy nhiên, vẫn tồn tại một mối đe dọa rõ ràng đối với hiện tượng này: nhiều cầu thủ đang thi đấu nhiều hơn bao giờ hết. Dù có nhiều tranh luận về sức khỏe cầu thủ trong những năm gần đây, số lượng trận đấu ở cấp độ cao nhất không giảm. Việc cải tổ Champions League tạo thêm trận đấu, FIFA Club World Cup mở rộng cũng vậy; World Cup tăng từ 32 lên 48 đội đương nhiên dẫn đến nhiều trận hơn; Euro cũng mở rộng từ 16 lên 24 đội từ năm 2016.

Dù vậy, có thể nói World Cup 2026 ít nhất đã được định hình một phần bởi thế hệ cầu thủ lớn tuổi vẫn duy trì được ảnh hưởng và vai trò quan trọng, lâu hơn nhiều so với dự đoán ban đầu. Điều này mang lại sự hoài niệm và dịp để tôn vinh thêm những huyền thoại của môn thể thao.

Bóng đá CLB thường mang cảm giác là trò chơi của người trẻ – bạn đủ già nếu đủ giỏi; còn tại World Cup, lại là bạn đủ trẻ nếu đủ giỏi.

LONG KHANG