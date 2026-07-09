Đội tuyển Na Uy đổi khách sạn vì vệ sinh kém và ô nhiễm tiếng ồn

Đội tuyển quốc gia Na Uy đã đột ngột đổi khách sạn trước trận tứ kết World Cup 2026 đối đầu với tuyển Anh, sau khi các cầu thủ của đội bóng Bắc Âu có phàn nàn về phòng ốc kém vệ sinh và sự quấy rầy từ một công trường xây dựng gần đó.

Tuyển Na Uy trong trận thắng Brazil

ĐTQG Na Uy đã hạ cánh xuống Miami vào chiều thứ Hai và được cảnh sát hộ tống đến khách sạn “The Dalmar” ở Fort Lauderdale, ngay vùng ngoại ô của Miami. Nhân viên FIFA, quản lý khách sạn, khoảng 20 sĩ quan cảnh sát và một số khách hiếu kỳ đã đứng chờ đón Erling Braut Haaland và đồng đội.

Tuy nhiên, sự phấn khích được đón tiếp Na Uy không kéo dài lâu, chỉ sau 1 ngày, đội bóng quyết định đổi khách sạn. Kênh TV2.no của Na Uy đến thăm khách sạn đầu tuần đưa tin khách sạn nằm cạnh một con đường đông đúc. Có công trường xây dựng lớn kế bên, và nếu muốn đi bộ ra bãi biển, bạn phải đi gần 4 kilomet.

“Chúng tôi đã đổi khách sạn. Ban đầu, nơi chúng tôi ở có một số điều chúng tôi muốn thay đổi. Cuối cùng, chúng tôi quyết định hành động vì hiện tại đã là tuần thứ 6 và chúng tôi sẽ ở đây trọn một tuần. Và trận đấu sắp tới là trận đấu quan trọng nhất mà chúng tôi từng chơi”.

“Cho đến nay, chúng tôi đã tránh được cảm giác tù túng, và chúng tôi cũng không muốn mạo hiểm gặp phải những vấn đề tương tự trong giai đoạn này. Đó là lý do tại sao chúng tôi đổi khách sạn”, Trưởng đoàn Truls Daehli nói với NRK.

“Theo thông tin mà NRK thu được, một số phòng được bố trí cho các cầu thủ có mùi khói, mốc hoặc được dọn dẹp kém. “Đúng vậy, nhưng tôi nghĩ vấn đề đó được giải quyết ngay lập tức. Vấn đề chính là toàn bộ khung cảnh, làm thế nào chúng tôi có thể gặp gỡ những người khác trong khi vẫn cần sự riêng tư”, Daehli nói.

Daehli đã khen ngợi FIFA vì sự sẵn lòng hợp tác trong vấn đề này: “Điều quan trọng cần nhấn mạnh là chúng tôi đã nhận được sự đồng ý của FIFA, điều này vô cùng cần thiết. Do đó, FIFA vẫn đang chi trả cho 50 phòng, toàn bộ chi phí an ninh và vận chuyển, giống như họ vẫn làm tại các khách sạn khác của FIFA. Họ đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiều”.

Ông cũng có tiết lộ rằng LĐBĐ Na Uy đang chi trả phần chênh lệch giá cho việc chuyển khách sạn, vì họ chuyển đến một khách sạn đắt tiền hơn. Na Uy sẽ đối đầu với tuyển Anh vào tối thứ Bảy (lúc 23 giờ, giờ địa phương) trong trận tứ kết World Cup đáng chú ý.

Đ.Hg.