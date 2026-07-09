FBI điều tra tài chính của Liên đoàn bóng đá Argentina

Khi đội tuyển Argentina tiến vào vòng tiếp theo của World Cup 2026 tại Mỹ, các công tố viên thuộc Bộ Tư pháp Mỹ và các đặc vụ từ Cục Điều tra Liên bang (FBI) được cho là đang tiến hành một cuộc điều tra sơ bộ về các hoạt động tài chính của Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA) tại Mỹ.

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Theo CNN Brasil và báo La Nación của Argentina, các nhà điều tra đang tìm cách xác định cách thức AFA, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Claudio “Chiqui” Tapia, đã chuyển hơn 300 triệu USD thông qua hệ thống tài chính Mỹ và liệu một số giao dịch đó có cấu thành tội phạm theo luật pháp Hoa Kỳ hay không - bao gồm rửa tiền hoặc gian lận ngân hàng. Các công tố viên Liên bang và các đặc vụ FBI tại Washington và Miami đã bắt đầu phỏng vấn những người có hiểu biết về các hoạt động kinh doanh quốc tế của tổ chức này... Nhưng cho đến nay, chưa có cáo buộc hình sự nào được đưa ra đối với AFA hoặc bất kỳ quan chức nào của họ.

CNN Brasil đưa tin, cuộc điều tra tập trung vào TourProdEnter LLC, một công ty thuộc sở hữu của nhà sản xuất sân khấu Javier Faroni và Erica Gillette, công ty này trong những năm gần đây đã quản lý việc thu thập các hợp đồng thương mại quốc tế của AFA với các nhà tài trợ và các công ty khác. Báo La Nación đưa tin rằng, công ty này đã quản lý ít nhất 260 triệu USD doanh thu của AFA thông qua các tài khoản được mở tại Citibank, Synovus, Bank of America, JPMorgan và PNC Bank. Tờ báo này cho biết thêm rằng 57 triệu USD khác đã được chuyển cho nhiều công ty khác nhau, các giao dịch của những công ty này vẫn đang được các nhà điều tra tại Mỹ xem xét.

Đáng chú ý trong số những người được cho là đã làm chứng có doanh nhân Guillermo Tofoni, người đã tham gia vào một cuộc tranh chấp kéo dài với ban lãnh đạo AFA... Cuộc điều tra của phía Mỹ tách biệt với vụ kiện mà Chủ tịch Tapia đang phải đối mặt ở Argentina về cáo buộc gian lận thuế liên quan đến đóng góp an sinh xã hội.

LINH SƠN