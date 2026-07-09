Người Canada mê bóng đá chưa từng có

Có mặt ở Canada vào mùa World Cup, chúng tôi bất ngờ vì bóng đá tạo ra một làn sóng hâm mộ mạnh mẽ và trở nên phổ biến hơn bao giờ hết tại đây.

Lần đăng cai hoàn hảo

Ngày 8-7 (3 giờ sáng giờ Việt Nam), chúng tôi tác nghiệp trận đấu vòng 16 giữa Thụy Sĩ và Colombia tại sân BC Place ở TP Vancouver (Canada). Đây là trận thứ 13 Canada tổ chức thành công (7 trận tại Vancouver và 6 trận tại Toronto) trong tổng số 104 trận đấu của World Cup.

Bầu không khí náo nhiệt cả ngoài lẫn trong sân vận động không chỉ do cổ động viên Thụy Sĩ và Colombia mang lại, mà còn có đông đảo CĐV nước chủ nhà Canada. Họ vỗ tay khen mọi pha bóng đẹp của cả hai đội trên sân, thưởng thức trận đấu với tinh thần yêu chuộng thể thao vốn có.

Việc lần đầu tiên trong lịch sử đồng đăng cai World Cup 2026 cùng Mỹ và Mexico, cùng thành công của đội tuyển bóng đá quốc gia tại giải đấu là bước ngoặt cho người Canada hâm mộ môn bóng đá hơn, cho dù khúc côn cầu trên băng (ice hockey) vẫn là môn thể thao “quốc hồn quốc túy”.

Từng đến Canada tác nghiệp giải FIFA Women’s World Cup 2015 và trở lại Vancouver sau 11 năm, chúng tôi vẫn trầm trồ vì một lần nữa tận mắt chứng kiến công tác tổ chức World Cup hoàn hảo. “Giải đấu thật tuyệt vời, khán giả rất cuồng nhiệt và tôi rất vui khi được góp phần nhỏ vào công tác tổ chức”, bà Wilson Ruth, nhân viên phụ trách hướng dẫn khán giả trong sân BC Place vui vẻ nói sau khi nhiệt tình hỗ trợ chúng tôi tác nghiệp.

Bầu không khí World Cup cuồng nhiệt tại sân BC Place (Vancouver, Canada) ngày 8-7 (giờ Việt Nam) ẢNH: TRUNG NGHĨA

World Cup 2026 là một trong những sự kiện thể thao tạo ra tác động kinh tế lớn nhất trong lịch sử xứ sở lá phong. So với chi phí tổ chức hơn 1 tỷ CAD, World Cup được Chính phủ Canada ước tính đóng góp khoảng 3,8 tỷ CAD vào tổng sản lượng kinh tế, tăng khoảng 2 tỷ CAD vào GDP, tạo ra và duy trì khoảng 24.100 công ăn việc làm. Du lịch bùng nổ khi hơn 1 triệu lượt khách quốc tế, cổ động viên đến Canada trong thời gian World Cup.

Tuy rằng vẫn có “phiền toái” khi nhu cầu tăng vọt khiến giá vé máy bay và tiền khách sạn “trên trời” nhưng nhiều du khách trải nghiệm chuyến đi xem World Cup ở Canada có xu hướng quay lại trong tương lai. Hầu hết trong số họ đều ấn tượng trước một Canada có môi trường an toàn, cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, các thành phố hiện đại, thuận tiện tàu xe công cộng, xã hội đa văn hóa cởi mở, hiếu khách.

Di sản bóng đá cho tương lai

Hành trình của đội tuyển Canada khép lại ở vòng 1/8 sau thất bại 0-3 trước Morocco. Thế nhưng đây vẫn là kỳ World Cup thành công nhất trong lịch sử đội tuyển xứ sở lá phong khi lần đầu tiên gặt hái nhiều dấu ấn: có trận thắng tại vòng chung kết World Cup (thắng Qatar 6-0 vòng bảng); vượt qua vòng bảng; thắng trận đấu loại trực tiếp (vòng 32 đánh bại Nam Phi 1-0); góp mặt ở vòng 16 đội World Cup.

Đội tuyển “Les Rouges” (có nghĩa là Đỏ) để lại dấu ấn mạnh mẽ trên sân nhà nhờ sự trưởng thành của thế hệ vàng với những tuyển thủ như Jonathan David, Stephen Eustáquio, Alphonso Davies, Maxime Crépeau, Moise Bombito hay trung vệ trẻ Luc de Fougerolles. Họ khiến bầu không khí bóng đá sôi sục trên toàn quốc, đưa bóng đá trở thành một trong những môn thể thao được quan tâm nhất tại Canada.

Di sản World Cup 2026 không dừng lại ở chuyện thắng thua trên sân cỏ mà lợi ích quan trọng nhất là Chính phủ Canada mạnh tay đầu tư cho môn bóng đá: xây dựng 25 sân bóng cộng đồng; hỗ trợ Trung tâm Huấn luyện quốc gia của bóng đá Canada; mở rộng cơ hội tiếp cận bóng đá cho trẻ em và thanh thiếu niên; cải thiện cơ sở vật chất tại các sân vận động... Sau World Cup 2026, giới chức thể thao Canada kỳ vọng bóng đá trở thành môn thể thao mang tính đại chúng và được nhiều gia đình quan tâm, theo dõi hơn.

TRUNG NGHĨA (từ Vancouver, Canada)