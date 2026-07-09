Xem tứ kết, thích dự đoán, đừng bỏ qua những xu hướng này

Kỳ World Cup 2026 tại Bắc Mỹ đã đi qua vòng bảng và những trận đấu loại trực tiếp đầu tiên, để lại dấu ấn với nhiều cung bậc cảm xúc. Không chỉ có những bất ngờ thú vị, giải đấu còn chứng kiến nhiều xu hướng đáng chú ý, từ tỷ lệ hỏng phạt đền kỷ lục cho đến sự thống trị của các "siêu dự bị" và bàn thắng trong thời gian bù giờ.

1. Có phạt đền chưa chắc có bàn thắng

Ngay cả các siêu sao bóng đá dường như đang gặp vấn đề với chấm 11 mét. Tính cả các loạt sút luân lưu, 20 trong số 59 quả phạt đền đã bị bỏ lỡ tại giải đấu năm nay, tương ứng với tỷ lệ chuyển đổi chỉ 66,1% . Đây là tỷ lệ thấp nhất trong lịch sử các kỳ World Cup (kể từ năm 1966) .

Điều đáng nói là tỷ lệ thành công trên chấm phạt đền đã có xu hướng giảm dần qua các kỳ World Cup kể từ năm 2014. Sự phát triển của công nghệ và dữ liệu được cho là một nguyên nhân, khi các thủ môn ngày nay có thể nghiên cứu kỹ lưỡng thói quen sút phạt của từng đối thủ. Cùng với đó, kỹ thuật sút "ngắt nhịp" cũng cho thấy rủi ro khi thủ môn đã có sự chuẩn bị tốt hơn, với tỷ lệ thành công thấp hơn đáng kể so với các cú sút thẳng.



2. Trận đấu kéo dài hơn nhờ luật mới

Những thay đổi luật chơi của FIFA nhằm chống "câu giờ" đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Thời gian trung bình thực hiện một quả phát bóng lên đã giảm từ 27,7 giây (năm 2022) xuống còn 23,8 giây tại World Cup 2026 . Tương tự, thời gian thực hiện ném biên cũng giảm từ 15,7 giây xuống còn 13,3 giây .

Những con số này chứng minh các quy định như đếm ngược 5 giây đang giúp trận đấu diễn ra liên tục hơn, mang lại giá trị giải trí tốt hơn cho người hâm mộ. Bên cạnh đó, việc trọng tài trừ thời gian bóng chết cũng khiến cho thời gian bù giờ nhiều hơn, trung bình mỗi trận đấu đạt gần 110 phút thi đấu.

3. Thời của "Siêu dự bị"

Với việc các đội được phép thực hiện 5 quyền thay người, các cầu thủ dự bị đóng vai trò quan trọng hơn bao giờ hết. 18,6% số bàn thắng tại World Cup 2026 được ghi bởi các cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị, chỉ kém kỷ lục 18,7% của năm 2014.

Yếu tố thể lực là một lý do quan trọng. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở Bắc Mỹ, kết hợp với lịch thi đấu dày đặc trong nội mùa giải, khiến các cầu thủ hao tổn năng lượng và các "siêu dự bị" với thể lực sung mãn có thể tận dụng sơ hở của hàng phòng ngự đối phương trong những phút cuối trận . Mikel Merino là một ví dụ điển hình khi vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn thắng quyết định ở phút bù giờ giúp Tây Ban Nha đánh bại Bồ Đào Nha.

4. “Lưới rung” cuối trận

World Cup 2026 có thể được gọi là "show diễn muộn" khi có đến 11,4% số bàn thắng được ghi trong thời gian bù giờ (từ phút 90+ hoặc 120+) . Đây là tỷ lệ cao nhất trong lịch sử giải đấu .

Sự gia tăng này có liên quan mật thiết đến hiệu quả của các cầu thủ dự bị: 17 trong số 32 bàn thắng muộn (chiếm 53,1%) đến từ những người vào sân thay người . Ngoài ra, việc áp dụng các đợt giải lao giữa hiệp hai đảm bảo ít nhất 3 phút bù giờ được cộng thêm, tạo thêm cơ hội cho các bàn thắng vào phút chót.



5. Niềm tin vào các đội châu Âu

Khác với xu hướng các đội châu Âu thường gặp khó khăn khi thi đấu ngoài lục địa, tại World Cup 2026, họ lại thể hiện sự áp đảo. Lần thứ ba liên tiếp, UEFA có 6 đại diện góp mặt ở tứ kết . Thụy Sĩ là đội cuối cùng giành vé, đưa số đại diện của châu Âu vượt quá một nửa số suất (6/8) .

Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở chiều sâu đội hình. Trong khi Pháp, Anh hay Tây Ban Nha sở hữu những băng ghế dự bị trị giá hàng trăm triệu euro với khoảng cách trình độ giữa đội hình chính và dự bị gần như không đáng kể, phần lớn các đội Nam Mỹ, châu Phi hay châu Á vẫn phải dựa vào một bộ khung 11-13 cầu thủ trụ cột. Khi những trụ cột ấy quá tải vì chấn thương hay treo giò, cả hệ thống chiến thuật có nguy cơ sụp đổ.

Yếu tố thứ hai là bản lĩnh trận đấu lớn. Phần lớn tuyển thủ châu Âu thi đấu thường xuyên ở 5 giải vô địch hàng đầu và được tôi luyện mỗi mùa tại Champions League — nơi áp lực sống còn là chuyện thường nhật.

Yếu tố thứ ba mang màu sắc khoa học: Dù có khởi đầu chậm chạp ở vòng bảng do chưa thích nghi với cái nóng tại Miami hay không khí loãng tại Mexico City, nhưng đó có thể là một phần trong việc tính toán chu kỳ thể lực để đạt phong độ đỉnh cao không phải ở vòng bảng, mà đúng vào giai đoạn knock-out.

LONG KHANG