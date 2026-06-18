Ngày nào đó, Abdukodir Khusanov sẽ thắng Quả bóng Vàng!

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với Sport-Express, hậu vệ Đội tuyển quốc gia Uzbekistan, Rustamjon Ashurmatov, đã có những đánh giá màn trình diễn của người đồng đội ở ĐTQG là anh Abdukodir Khusanov, hiện đang chơi cho CLB Manchester City ở Premier League...

Ashurmatov trong buổi tập kín mới đây của Uzbekistan (Ảnh: LĐBĐ Uzbekistan)

Phóng viên của Sport-Express (Trang tin thể thao nổi tiếng của Nga) có hỏi Ashurmatov rằng: “Anh chơi ở hàng phòng ngự cùng với hậu vệ chủ lực của Manchester City. Anh có thấy ngạc nhiên về sự phát triển sự nghiệp của anh ấy hay không, anh ấy là 1 trong 3 cầu thủ hàng đầu của CLB Anh mùa này?”.

“Không, tôi không hề thấy ngạc nhiên. Bởi vì là, tôi biết cậu ấy từ khi còn chơi cho đội 1 của Bunyodkor, còn cậu ấy ở học viện. Tôi không nghĩ về tương lai của anh ấy như thế này vào thời điểm đó, nhưng tôi hài lòng với những gì đang xảy ra. Hơn nữa, cậu ấy có tiềm năng trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Tôi chúc cậu ấy trở thành người giỏi nhất ở Anh, châu Âu, thế giới”.

Khi phóng viên Sport-Express hỏi tiếp: “Anh ấy có khả năng thành công hay không?”, thì hậu vệ kỳ cựu 29 tuổi này trả lời ngay: “Tất nhiên rồi. Những gì chúng ta thấy bây giờ chưa phải giới hạn. Cậu ấy thậm chí còn có thể giành Quả bóng Vàng. Tôi thực sự tin vào cậu ấy ngay cả trước khi đến Manchester City- khi cậu ấy còn ở Lens. Cậu ấy đã chơi rất tốt ở đó”.

Là người vốn đã khoác áo ĐTQG Uzbekistan những 51 lần, suốt từ năm 2017 cho đến hôm nay, Ashurmatov là chỗ dựa của hàng thủ đội bóng Trung Á, còn là người nổi tiếng khắt khe. Trước câu hỏi: “Liệu rằng anh có mang lại cho Khusanov những khoảng thời gian khó khăn hay là không?”, Ashurmatov cười ha ha trả lời...

“Tất nhiên rồi, cậu ấy còn vẫn còn trẻ mà. Nhưng chính bản thân cậu ấy cũng có thể chịu nổi nhiệt với sự trui rèn khắc nghiệt từ những người xung quanh. Và tôi cũng sẽ đón nhận điều đó một cách hoàn hảo. Bởi vì mọi người vốn dĩ đều bình đẳng trên sân cỏ, không cần biết là bạn đến từ CLB nào và nổi tiếng ra sao”.

Ashurmatov hiện đang thi đấu cho CLB Esteghel ở giải đấu Persian Gulf Pro League (Giải bóng đá Ngoại hạng Iran, tiền thân là Iran Pro League). Trước đây, anh từng chơi cho Bunyodkor rất nổi tiếng giải quốc nội, rồi cho Gwangju ở K-League trước khi quay lại Uzbekistan. Sau đó, từ 2022-2025, anh trải qua 3 mùa giải với Rubin Kazan ở RFL và RPL.

Trong mùa giải năm nay, anh đã có 4 lần khoác áo ĐQTG có biệt danh là Turanians. Ngày mai anh và các đồng đội sẽ đấu với tuyển Colombia trong trận đấu thứ 2 thuộc vòng 1 của bảng K của FIFA World Cup 2026. Hãy chờ xác định xem, sự kết nối và bọc lót giữa anh với lại Ngôi sao Khusanov là như thế nào.

Đ.Hg.