HLV Didier Deschamps: “Đối thủ của chúng tôi là Morocco chứ không phải trọng tài Argentina”

Didier Deschamps khẳng định ông không lo ngại về việc các trọng tài Argentina được phân công cho trận tứ kết World Cup giữa Pháp và Morocco vào thứ Năm, dù khả năng tái đấu chung kết 2022 với Argentina vẫn còn. “Chúng tôi phải đối mặt với điều đó”, HLV tuyển Pháp nói. “Tôi tin tưởng các trọng tài. Đối thủ của chúng tôi là Morocco, không phải trọng tài.”

Vấn đề trọng tài cũng như tính chính trực của giải đấu đang trở nên nổi cộm từ vòng knock-out. Ít nhất 3 trận đấu tại vòng 16 đội có các phản ứng với quyết định trọng tài. Một giải đấu đang bùng nổ với những màn trình diễn đẹp mắt bỗng chốc bị phủ bóng bởi một quyết định hành chính tưởng chừng đơn giản: FIFA chỉ định một tổ trọng tài toàn người Argentina — từ chính, trợ lý chính, trợ lý dự bị đến trọng tài thứ tư — điều hành trận Pháp gặp Morocco ở tứ kết World Cup 2026.

Lần đầu tiên tại giải, một trận đấu được trao trọn cho các quan chức cùng một quốc tịch, và quốc tịch đó lại thuộc về đối thủ tiềm tàng của Pháp ở trận chung kết. Buổi họp báo trước trận tứ kết đầu tiên không còn nằm ở chiến thuật của Ouahbi hay sự sắc bén của Mbappé, mà nằm ở một câu hỏi cũ nhưng chưa bao giờ hết tính thời sự: ai đang bảo vệ sự trung lập của trò chơi?

Các phóng viên Morocco cố tính hỏi HLV Deschamp về trường hợp của trọng tài Pháp François Letexier trong trận vòng 1/16 giữa Argentina và Ai Cập hôm thứ Ba, điều này khiến nhà cầm quân tuyển Pháp trở nên khó chịu. “Hy vọng trọng tài của trận chúng tôi sẽ tốt như ông Letexier”, ông nói.

Rạn nứt Pháp - Argentina đã âm ỉ từ đêm chung kết Qatar 2022, khi phát ngôn từng bị hiểu sai của Mbappé về ưu thế của bóng đá châu Âu góp phần châm ngòi cho một khúc hát mang màu sắc phân biệt chủng tộc trong lễ ăn mừng của đội tuyển Argentina. Bốn năm sau, dư âm ấy vẫn còn nguyên. Chính vì thế, phản ứng của Didier Deschamps trước truyền thông — khẳng định ông tin tưởng giới trọng tài và đối thủ của Pháp là Morocco chứ không phải người cầm còi — vừa là một tuyên bố ngoại giao, vừa là một sự nhượng bộ bất đắc dĩ trước một quyết định mà chính ông không có quyền thay đổi.

Gốc rễ của vấn đề nằm ở quy trình. FIFA có quyền chỉ định bất kỳ tổ trọng tài nào cho bất kỳ trận đấu nào, nhưng lại thiếu một cơ chế công khai, minh bạch để giải trình các lựa chọn nhạy cảm — đặc biệt khi quốc tịch trọng tài trùng với một đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Trở lại với trận đấu, HLV tuyển Pháp nhấn mạnh Morocco là đối thủ rất khó chơi. “Họ không có lối chơi giống Paraguay”, ông nói. “Chúng tôi cần rất hiệu quả vì Morocco này có chất lượng rất cao. Mức độ khó khăn tăng lên khi bạn leo cao hơn trên ngọn núi. Tư duy không thắng trận đấu nhưng có thể khiến bạn thua.”

Trong khi đó, Mohamed Ouahbi – HLV Morocco – cũng đồng ý với người đồng nghiệp Deschamps. Ông không nhắc đến trận bán kết giữa 2 đội cách đây bốn năm: “Đội tuyển Morocco và Pháp đều đã tiến bộ”, ông nói, “và trình độ của cả hai đều cao hơn so với bốn năm trước”. Ông cũng bác bỏ những ý kiến cho rằng mọi thứ đều chống lại Morocco. Họ đã di chuyển quãng đường dài gấp khoảng sáu lần so với Pháp, nhưng như Ouahbi chỉ ra, đó là kết quả của việc bốc thăm ngẫu nhiên và ở một mức độ nào đó, họ phải trả giá cho việc về nhì ở vòng bảng.

HỒ VIỆT