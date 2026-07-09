Morocco tổn thất nặng nề ở trận tứ kết gặp Pháp

Soufiane Rahimi nhiều khả năng dẫn dắt hàng công của Morocco trong trận đấu với Pháp.

Saibari đã được thay ra ở phút thứ 22 trong trận Morocco thắng Canada 3-0 ở vòng 16 đội tại Houston (Mỹ) hôm thứ Bảy vì cảm thấy không thoải mái, đã trải qua các xét nghiệm và phân tích y tế trong vài ngày qua để xác định mức độ chấn thương gân kheo của anh. “Tất cả mọi người đều sẵn sàng, trừ Saibari, vì trận đấu này đến quá sớm đối với cậu ấy”, HLV Ouahbi nói. “Tất cả mọi người đều sẵn sàng, mặc dù tất nhiên chúng tôi sẽ chỉ chọn những cầu thủ đạt 100% thể lực”.

Saibari là cầu thủ xuất sắc nhất của Morocco cho đến nay tại World Cup, anh ghi bàn mở tỷ số vào lưới Brazil, bàn thắng quyết định vào lưới Scotland và bàn gỡ hòa vào lưới Haiti trong một vòng bảng đầy hiệu quả. Trong trận thắng Hà Lan ở vòng 32 đội, cầu thủ 25 tuổi này đã ghi bàn thắng quyết định từ chấm phạt đền trong loạt sút luân lưu.

Soufiane Rahimi được chọn thay thế Saibari trong trận gặp Canada, và nhiều khả năng sẽ dẫn dắt hàng công của Morocco trong trận đấu với Pháp. Mặc dù vậy, HLV Ouahbi đang dựa vào sức mạnh của toàn đội để vượt qua ứng cử viên vô địch: “Khi bạn muốn tiến xa trong một giải đấu, bạn cần tất cả mọi người, và những cầu thủ không thể đá chính biết rằng họ có cơ hội để kết thúc trận đấu. Chúng tôi có những cầu thủ đá chính, và khi những người khác được vào sân, họ có thể tạo ra sự khác biệt cho chúng tôi”.

Morocco đối đầu với Pháp lần đầu tiên kể từ khi bị Les Bleus đánh bại 0-2 ở bán kết World Cup 2022 tại Qatar. Trận đấu đang nóng lên sau quyết định của FIFA bố trí đội ngũ trọng tài người Argentina, dẫn đầu là trọng tài chính Facundo Tello, làm nhiệm vụ ở trận đấu này. Với việc đội tuyển Argentina và Pháp đang được đánh giá có thể cạnh tranh một lần nữa ở chung kết, sau kỳ giải năm 2022 mà Argentina đã thắng sau loạt sút luân lưu, thì quyết định từ FIFA đang gây nên tranh luận.

Nhưng Ouahbi đã hạ thấp tầm ảnh hưởng của các trọng tài: “Về các trọng tài cho trận đấu ngày mai, chúng ta đang nói về một trọng tài rất giàu kinh nghiệm. Đó là điều chúng tôi muốn. Chúng tôi luôn muốn những trọng tài giàu kinh nghiệm cho những trận đấu kiểu này. Vì vậy, chúng tôi rất bình tĩnh”.

Trong khi đó HLV Didier Deschamps của tuyển Pháp cũng khẳng định không lo ngại về việc các trọng tài người Argentina được chỉ định, trong bối cảnh sự cạnh tranh rất gay gắt giữa 2 đội tuyển quốc gia. “Chúng ta phải đối phó với điều đó. Tôi tin tưởng các trọng tài. Đối thủ của chúng ta là Morocco, chứ không phải trọng tài”, Deschamps nói.

Cũng cần lưu ý thêm về động thái được xem là “bất thường” từ FIFA. Trận đấu vòng 16 đội giữa Argentina và Ai Cập đầu tuần này được điều hành bởi trọng tài người Pháp, Francois Letexier, và đội tuyển Argentina đã giành chiến thắng ngược dòng 3-2 trong sự chỉ trích dữ dội từ đội bóng Bắc Phi, cho rằng trọng tài đã thiên vị nhà đương kim vô địch.

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