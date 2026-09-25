Anthony Gordon: "Bóng đá Anh không nên bắt chước Tây Ban Nha"

Trước trận Anh – Tây Ban Nha ở Nations League vào rạng sáng 27-9, tuyển thủ Anh đang chơi ở Barcelona thừa nhận Tam sư không thể học theo cách mà "Bò tót" đang chơi bóng, bởi sự khác biệt đến từ triết lý bóng đá ở khâu đào tạo và tư duy cầu thủ.

Gordon ăn mừng bàn thắng tại World Cup 2026. Ảnh THX

"ADN" kiểm soát bóng và nhãn quan chơi bóng

Sự khác biệt rõ nét nhất giữa hai nền bóng đá Anh và Tây Ban Nha xuất phát ngay từ tư duy chơi bóng trên sân cỏ. Anthony thừa nhận rằng việc kiểm soát trận đấu bằng khả năng giữ bóng không nằm trong "ADN" hay văn hóa của cầu thủ Anh. HLV Thomas Tuchel cũng từng đưa ra nhận định tương tự khi cho rằng kỹ năng kiểm soát bóng không thuộc về bản sắc của bóng đá xứ sở sương mù.

Gordon chỉ ra rằng các cầu thủ Tây Ban Nha sở hữu tư duy và quyết định xử lý bóng rất khác biệt. Họ được xây dựng theo một tư duy hoàn toàn riêng biệt mà ngay cả những cầu thủ Anh thi đấu tại La Liga cũng cảm thấy bất ngờ trước nhãn quan không gian của họ.

Thất bại cay đắng của tuyển Anh trước Argentina tại bán kết World Cup là minh chứng rõ nhất: khi Gordon ghi bàn nâng tỷ số lên 1-0 rồi bị rút ra nghỉ ở phút 66 để nhường chỗ cho hậu vệ Ezri Konsa, tuyển Anh lập tức đánh mất thế trận, không thể kiểm soát bóng hay thoát khỏi nửa sân nhà và phải nhận hai bàn thua muộn.

Theo Gordon, thay vì cố gắng bắt chước phong cách kiểm soát của Tây Ban Nha, tuyển Anh nên tập trung phát huy thế mạnh tự nhiên của mình: lối chơi thể lực, bóng trực diện và các tình huống phản công nhanh.

Khoảng cách về cơ hội thi đấu

Bên cạnh yếu tố tư duy, sự khác biệt còn nằm ở cơ hội ra sân thực tế của các cầu thủ bản địa tại hai giải đấu quốc nội đỉnh cao. Theo số liệu thống kê từ Opta Analyst, trong 10 mùa giải gần nhất, các cầu thủ Tây Ban Nha chiếm trung bình tới 57,2% tổng số phút thi đấu tại La Liga, và con số này đã tăng lên 58,9% ở mùa giải hiện tại. Trong khi đó, tỷ lệ số phút thi đấu của các cầu thủ Anh tại Ngoại hạng Anh chỉ đạt mức khiêm tốn 30,5%.

Xét về số lượng nhân sự, trung bình mỗi mùa giải có tới 236,6 cầu thủ Tây Ban Nha thi đấu trên 450 phút (tương đương 5 trận đấu trọn vẹn) tại La Liga. Con số này gấp đôi so với Premier League, nơi chỉ có trung bình 117,7 cầu thủ Anh đạt được cột mốc thời lượng thi đấu tương tự.

Việc các cầu thủ trẻ được trao cơ hội thi đấu thực chiến thường xuyên ở cấp độ cao nhất giúp đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha luôn sở hữu lực lượng dồi dào và giàu kinh nghiệm đỉnh cao.

Mô hình đội B và triết lý "cầu thủ là dự án"

Khác với bóng đá Anh – nơi Đánh giá Phát triển Bóng đá Trẻ (Youth Development Review) năm 2010 chỉ được thực hiện sau cuộc khủng hoảng không thể vượt qua vòng loại Euro 2008 và thất bại tại World Cup 2010. Ngược lại, Tây Ban Nha tiến hành cải tổ từ lúc họ còn đỉnh. Thông qua "Kế hoạch Quốc gia tối ưu hóa học viện" do La Liga khởi xướng từ năm 2022 dựa trên các cuộc họp thường niên từ năm 2016, bóng đá Tây Ban Nha đã chuẩn hóa và nâng cao tính chuyên nghiệp của các lò đào tạo trẻ.

Một ưu thế cấu trúc then chốt của Tây Ban Nha là hệ thống đội B. Có tới 41 trong tổng số 42 CLB chuyên nghiệp tại hai hạng đấu cao nhất Tây Ban Nha sở hữu đội dự bị thi đấu trực tiếp trong hệ thống giải đấu chính thức (Đội B có thể thăng hạng lên tới giải Hạng Nhất Segunda). Cấu trúc này tạo ra chiếc cầu nối khắc nghiệt giúp các tài năng trẻ từ 17 đến 20 tuổi tích lũy kinh nghiệm thi đấu thực chiến trước các đối thủ dày dạn kinh nghiệm, thay vì chỉ thi đấu ở các giải trẻ U21 thiếu tính cạnh tranh như tại Anh.

Bên cạnh đó, các quy định kiểm soát tài chính khắt khe và trần lương tại La Liga đã gián tiếp buộc nhiều CLB (như Valencia hay Sevilla) phải đặt niềm tin vào các sản phẩm tự đào tạo.

Thành quả từ sự khác biệt này được thể hiện rõ qua con số 23 danh hiệu lớn nhỏ mà các đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha (cả nam và nữ, từ cấp độ trẻ đến ĐTQG) giành được kể từ năm 2016 – gấp hơn ba lần con số 7 danh hiệu của bóng đá Anh.

HỒ VIỆT