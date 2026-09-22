Bóng đá quốc tế

U23 Hàn Quốc đứng đầu bảng D, đối đầu Việt Nam tại tứ kết

SGGPO

U23 Hàn Quốc đã đánh bại U23 Saudi Arabia với tỷ số 2-0 để giành ngôi đầu bảng D tại giải bóng đá nam ASIAD 20 và đang hướng tới mục tiêu giành huy chương vàng lần thứ 4 liên tiếp.

U23 Hàn Quốc đứng đầu bảng D, đối đầu Việt Nam tại tứ kết

Bảng D duy nhất chỉ có 3 đội, trong khi 3 bảng còn lại đều có 4 đội. Với việc 2 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ đi tiếp vào tứ kết, U23 Hàn Quốc và Saudi Arabia đã chắc suất ở 2 vị trí dẫn đầu từ cuối tuần trước, khi Saudi Arabia thắng Qatar 2-0. Trận thua thứ 2 liên tiếp của Qatar, khiến họ chắc chắn xếp cuối bảng.

Trong trận đấu quyết định ngôi đầu bảng, Hàn Quốc phải đợi đến phút 22 mới có cú sút đầu tiên và tạo thêm được vài cơ hội uy hiếp khung thành Saudi Arabia trong những phút cuối hiệp một.

Phải đến phút 67, Shin Min-ha mới mở tỷ số bằng một cú đánh đầu từ đường kiến ​​tạo của Eom Ji-sung, cầu thủ từng lập hat-trick vào lưới Qatar trong trận ra quân. Hai phút sau, Kim Myeong-jun ấn định chiến thắng cũng bằng một pha đánh đầu. Đây là bàn thắng thứ 2 của Kim sau 2 trận đấu.

Với tư cách là đội nhất bảng D, Hàn Quốc sẽ chạm trán đội nhì bảng C là Việt Nam tại vòng tứ kết, diễn ra vào ngày 25-9. Cùng ngày Saudi Arabia cũng đối đầu đội nhất bảng C là Uzbekistan. Các trận bán kết giải bóng đá nam ASIAD 20 sẽ diễn ra vào ngày 30-9. Trận tranh huy chương đồng và trận chung kết sẽ được tổ chức vào ngày 3-10.

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LINH SƠN

Từ khóa

U23 Hàn Quốc U23 Việt Nam ASIAD 20

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