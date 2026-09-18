Đại chiến Premier League: Chelsea gặp khó, Arsenal giữ ngôi đầu

Vòng 5 Premier League trước kỳ nghỉ FIFA Days không có trận cầu đinh nhưng không thiếu sự hứa hẹn kịch tính trong bối cảnh mà nhiều tên tuổi lớn vẫn chưa có phong độ cao, thậm chí khủng khoảng bản sắc.

Brentford vs Chelsea (02h00 sáng Thứ Bảy, 19-9): Bầy Ong rình rập giải mã "công thức 3 trung vệ" của Xabi Alonso

Trận derby Tây London vòng 5 Premier League mở màn cho chuỗi trận cuối tuần. Chelsea hiện đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng với 7 điểm sau 4 trận, tiếp tục quá trình định hình lối chơi dưới thời HLV Xabi Alonso với sơ đồ 3 trung vệ. Tuy nhiên, chuyến làm khách đến sân Brentford chưa bao giờ là thử thách dễ dàng, bởi Chelsea đã không giành chiến thắng tại đây kể từ tháng 10-2021.

Về mặt lực lượng, tiền đạo João Pedro đang có phong độ cao với 3 bàn thắng và 3 đường kiến tạo, nhưng những nghi ngờ về thể lực của anh có thể mở ra cơ hội đá chính đầu tiên tại giải cho Danny Welbeck. Ở chiều ngược lại, Brentford đang sở hữu ngòi nổ Kevin Schade cực kỳ nguy hiểm sau cú đúp vào lưới Bournemouth, sẵn sàng trừng phạt những sơ hở trong hàng phòng ngự chưa thực sự gắn kết của Chelsea.

Brighton vs Arsenal (21h00 tối Thứ Bảy, 19-9): "Cơn lốc tấn công" chạm trán "Lô cốt" Arsenal.

Một trong những cuộc đối đầu đáng chờ đợi nhất vòng đấu diễn ra giữa chủ nhà Brighton và đội đầu bảng Arsenal. Đội bóng của HLV Fabian Hurzeler đang thăng hoa rực rỡ khi dẫn đầu giải đấu về số bàn thắng (13 bàn sau 4 trận) và vừa tạo nên cú lội ngược dòng ấn tượng trước Man United tại Carabao Cup. Ngôi sao 20 tuổi người Bờ Biển Ngà Malick Yalcouye đang chơi bùng nổ ở vị trí số 10 với 2 bàn thắng ghi được.

Dù vậy, thử thách cho Brighton là rất lớn khi đối thủ của họ là ĐKVĐ Arsenal — đội đang duy trì thành tích toàn thắng 12 điểm tuyệt đối và mới chỉ để thủng lưới đúng 1 bàn. HLV Mikel Arteta cùng các học trò cần hết sức cảnh giác khi phải trải qua chuyến làm khách thứ 4 liên tiếp trên mọi đấu trường.

Tottenham vs Aston Villa (21h00 tối Thứ Bảy, 19-9): "Derby tuyệt vọng" tại Bắc London

Sân vận động Tottenham Hotspur sẽ là nơi diễn ra trận "derby tuyệt vọng" giữa hai đội bóng đang khủng hoảng phong độ. Cả Spurs (hạng 17) lẫn Aston Villa (hạng 19) mới chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn thắng tính từ đầu mùa giải và đều đang ráo riết tìm kiếm trận thắng đầu tiên.

HLV Roberto De Zerbi đón nhận tin vui khi hậu vệ Pedro Porro trở lại sau chấn thương, giúp Spurs chấm dứt phương án thử nghiệm Archie Gray bên hành lang cánh phải. Tiền vệ James Maddison sau hai trận vào sân từ băng ghế dự bị cũng đang khát khao đá chính để tạo ra đột phá cho hàng công đang thi đấu bế tắc và tâm lý thi đấu thiếu tự tin của Tottenham.

Đấu sớm vòng 5 Premier League còn có cuộc đối đầu thú vị khác giữa Newcastle vs Hull City (21h00 Thứ Bảy): HLV Matthias Jaissle khẳng định Newcastle sẽ giữ nguyên triết lý tấn công trực diện, bất chấp trận thua đậm 1-4 trước Leeds. Trong khi đó, Hull City đang là hiện tượng của giải đấu khi chễm chệ ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng.

HỒ VIỆT