Siêu máy tính nghiêng về Arsenal ở đại chiến Chelsea

Vòng 3 Ngoại hạng Anh hứa hẹn nhiều trận đấu đáng chú ý, trong đó tâm điểm là cuộc đối đầu giữa Arsenal và Chelsea tại sân Emirates. Cùng với đó, Manchester City tiếp Coventry City, còn Manchester United làm khách trên sân Everton.

Arsenal được đánh giá cao trước Chelsea

Trận derby London giữa Arsenal và Chelsea diễn ra lúc 22 giờ 30 ngày 6-9 là màn hạ màn đáng chú ý của vòng 3. Cả hai đội đều giành trọn 6 điểm sau 2 vòng đầu tiên.

Arsenal khởi đầu mùa giải bằng chiến thắng 3-0 trước Coventry và tiếp tục đánh bại Aston Villa 1-0. Trong khi đó, Chelsea dưới sự dẫn dắt của HLV Xabi Alonso cũng toàn thắng, lần lượt vượt qua Fulham 3-2 và Brighton 4-3.

Dù Chelsea đang có khởi đầu ấn tượng, siêu máy tính Opta vẫn đánh giá Arsenal cao hơn với 56,8% khả năng giành chiến thắng, so với 20% của Chelsea. Khả năng hai đội chia điểm là 23,2%.

Arsenal đang sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn khi chỉ phải đối mặt 11 cú dứt điểm, trong đó có 1 cú sút trúng đích sau 2 trận. Chỉ số bàn thua kỳ vọng (xGA) của “Pháo thủ” cũng thấp nhất giải, ở mức 0,54.

Ngược lại, Chelsea đang tạo ra những trận đấu giàu bàn thắng. Các trận đấu của đội bóng này xuất hiện tổng cộng 12 bàn, gồm 7 bàn thắng và 5 bàn thua. Chelsea hướng tới việc trở thành đội đầu tiên kể từ mùa 1988-1989 có cả 3 trận mở màn mùa giải xuất hiện từ 5 bàn thắng trở lên.

Thử thách dành cho Chelsea càng lớn khi Arsenal chỉ thua 1 trong 29 trận derby London gần nhất tại Premier League và đang có chuỗi 16 trận bất bại liên tiếp trước các đối thủ cùng thành phố.

Manchester City rộng cửa thắng

Lúc 21 giờ ngày 5-9, Manchester City tiếp Coventry City tại Etihad. Sau 2 chiến thắng liên tiếp dưới thời HLV Enzo Maresca, Man City được siêu máy tính Opta đánh giá có khả năng giành chiến thắng cao nhất vòng đấu, lên tới 82,4%. Coventry chỉ có 6,8% cơ hội thắng, trong khi khả năng hòa là 10,8%.

Coventry đang đứng cuối bảng sau 2 vòng đấu khi chưa giành điểm và chưa ghi bàn. Trong khi đó, Man City có thành tích đối đầu ấn tượng trước các đội mới thăng hạng khi bất bại 30 trận liên tiếp tại Premier League, gồm 27 chiến thắng và 3 trận hòa, kể từ tháng 4-2021.

Nếu tiếp tục giành 3 điểm, Man City sẽ có lần thứ 3 trong 4 mùa giải gần nhất khởi đầu Ngoại hạng Anh với 3 trận toàn thắng.

Manchester United đối đầu Everton

Manchester United sẽ làm khách trên sân Hill Dickinson của Everton lúc 20 giờ ngày 6-9. Sau thất bại 0-2 trước Hull City ở trận ra quân, “Quỷ đỏ” đã trở lại bằng chiến thắng 5-2 trước Ipswich Town.

Everton đang bất bại sau 2 vòng đấu, với chiến thắng 2-0 trước Crystal Palace và trận hòa Bournemouth 1-1 dưới sự dẫn dắt của HLV David Moyes.

Đây là trận đấu thứ 20 của HLV Michael Carrick trong nhiệm kỳ thứ hai tại Manchester United. Trong thời gian này, Man United đã giành 42 điểm tại Premier League, nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào khác.

Opta đánh giá Man United có 43,7% khả năng thắng, trong khi Everton là 31%. Sự xuất hiện của Jack Grealish theo dạng cho mượn từ Man City được kỳ vọng giúp Everton tăng sức mạnh và gây nhiều khó khăn cho đội khách.

Tottenham đứng trước nguy cơ khởi đầu tệ

Tottenham Hotspur đang chịu sức ép lớn sau 2 thất bại liên tiếp trước Brentford 0-3 và Newcastle 0-2. Đội bóng của HLV Roberto De Zerbi sẽ làm khách trên sân Nottingham Forest lúc 21 giờ ngày 5-9.

Nếu tiếp tục thất bại, Tottenham sẽ lần đầu tiên kể từ mùa 1979-1980 thua cả 3 trận mở màn Ngoại hạng Anh.

Opta đánh giá Tottenham có 34,6% khả năng giành chiến thắng, thấp hơn Nottingham Forest với 39,2%; khả năng hòa là 26,2%. Forest mới giành 1 điểm sau 2 vòng và cũng đang hướng tới chiến thắng đầu tiên của mùa giải.

Cuộc đối đầu với Forest vì thế được xem là trận đấu quan trọng đối với HLV De Zerbi trong nỗ lực giúp Tottenham tìm lại sự ổn định sau khởi đầu đáng thất vọng.

HỒ VIỆT