Man United thoát thua phút cuối và dấu ấn Isak cho Liverpool

Loạt trận vòng 5 Premier League diễn ra vô cùng hấp dẫn, với những Man City, Man United hay Liverpool dù không thua nhưng phải trải qua vô vàn khó khăn.

HLV Carrick vẫn chịu sức ép nặng nề

Tại Craven Cottage, Man United trải qua trận đấu vô cùng nhọc nhằn và phải nhờ đến may mắn mới giật lại 1 điểm trước Fulham. Dù hai đội tạo ra nhiều cơ hội với cú dội cột dọc của Bruno Fernandes hay các pha cứu thua của thủ môn Senne Lammens trước Josh King, Fulham mới là đội mở tỷ số ở phút 63.

Xuất phát từ pha dứt điểm của Calvin Bassey, Lammens cản phá nhưng Lisandro Martínez trong nỗ lực phá bóng đã vô tình đá phản lưới nhà. Phải tới phút 89, Matheus Cunha mới giải cứu Quỷ đỏ bằng cú sút đập chân hậu vệ David Affengruber đổi hướng đi vào lưới, ấn định tỷ số hòa 1-1.

Trận hòa này khiến áp lực lên HLV Michael Carrick tiếp tục leo thang khi Man United mới chỉ thắng 1 trong 5 trận Premier League, trải qua khởi đầu tồi tệ nhất sau hơn một thập kỷ với vỏn vẹn 5 điểm.

Cựu danh thủ Anh Gary Neville gay gắt chỉ trích 15 phút thi đấu trong hiệp hai của Quỷ đỏ là "15 phút tồi tệ nhất" ông từng thấy. Bên cạnh đó, số liệu thống kê cho thấy các cầu thủ Fulham đã di chuyển nhiều hơn Man United tới 6 km.

Ở chiều ngược lại, HLV Alvaro Arbeloa của Fulham phẫn nộ cho rằng trọng tài Peter Bankes đã thiên vị đối thủ khi bỏ qua lỗi của Harry Maguire trước bàn gỡ. 1 điểm giúp Fulham vươn lên vị trí thứ 19 trước khi đối đầu với tân binh Ipswich Town sau kỳ nghỉ quốc tế.

Dấu ấn Alexander Isak và sự lột xác hàng thủ Liverpool

Trên sân Vitality Stadium, Liverpool giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Bournemouth. HLV Andoni Iraola đã có ngày trở lại thành công tại đội bóng cũ khi trở thành HLV đội khách đầu tiên đánh bại Bournemouth trên sân nhà kể từ Mikel Arteta hồi tháng 1.

Bàn thắng duy nhất được ghi ở phút 60 khi Alexander Isak tận dụng đường tạt bóng của Cody Gakpo để dứt điểm gọn gàng, đập tan những tiếng la ó trước đó từ khán đài.

Chiến thắng này giúp Liverpool nối dài chuỗi 7 trận bất bại dưới thời HLV Iraola. Điểm tựa lớn cho The Reds là hàng phòng ngự chắc chắn với trận thứ 3 liên tiếp giữ sạch lưới tại Premier League. Trong đó, trung vệ 21 tuổi Jérémy Jacquet thi đấu rực rỡ và nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận, khép lại tuần thi đấu thăng hoa sau khi chính thức được triệu tập vào đội tuyển quốc gia Pháp.

Cơn mưa 8 bàn thắng tại Etihad

Man City đã gửi một thông điệp đanh thép đến các đối thủ bằng chiến thắng kịch tính 5-3 trước Sunderland tại Etihad. Tân binh Enzo Fernández khai thông thế bế tắc cho Man City bằng pha đá phạt tinh quái đánh lừa thủ môn Robin Roefs sau khi Iliman Ndiaye bị Dayann Methalie phạm lỗi – đây cũng là bàn thắng đầu tiên của anh kể từ trận bán kết World Cup.

Sunderland đáp trả mạnh mẽ nhờ sự xuất sắc của Brian Brobbey, người lập cú hat-trick ấn tượng sau các đường chuyền tinh tế của Enzo Le Fée. Tuy nhiên, bản lĩnh của Man City đã lên tiếng đúng lúc. Antoine Semenyo tỏa sáng rực rỡ với cú đúp, bên cạnh các bàn thắng của Rayan Cherki và Erling Haaland (sau khi VAR đảo ngược quyết định việt vị).

Chiến thắng mãn nhãn giúp đoàn quân HLV Enzo Maresca vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 3 điểm nhiều hơn nhóm bám đuổi trước kỳ nghỉ quốc tế kéo dài 3 tuần.

LONG KHANG