Derby Manchester rực lửa, Arsenal đối mặt “bẫy” Sunderland

Vòng 4 Premier League diễn ra vào cuối tuần này với nhiều cặp đấu duyên nợ, đặc biệt hướng sự chú ý của người yêu bóng đá về thành Manchester và "cạm bẫy" đang chực chờ các Pháo thủ thành London.

Cột mốc 100 trận cho McBurnie chăm chỉ - Chelsea - Hull (21:00, Thứ Bảy, ngày 12-9)

Bộ ba tấn công Morgan Rogers, Joao Pedro và Cole Palmer của Chelsea đang khởi đầu mùa giải cực kỳ bùng nổ khi đã đóng góp tổng cộng 10 bàn thắng và kiến tạo chỉ sau 3 trận đấu đầu tiên. Họ hiện là tổ hợp tấn công biến hóa, giàu tốc độ và hiệu suất cao bậc nhất giải đấu.

Tuy nhiên, trong ngày chạm mốc 100 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh, tiền đạo Oli McBurnie cùng tập thể Hull City đang quyết tâm tạo nên bất ngờ ngay tại Stamford Bridge để tìm kiếm chiến thắng đầu tiên trước Chelsea ở giải đấu cao nhất xứ sở sương mù.

Mặc dù chưa ghi được bàn thắng nào ở mùa giải năm nay nhưng McBurnie đã thể hiện sự nhiệt huyết tuyệt vời bằng lối chơi càn lướt và tích cực hỗ trợ phòng ngự. Anh chính là cầu thủ giành chiến thắng trong các pha tranh chấp đôi nhiều nhất Ngoại hạng Anh mùa này với 29 lần.

Trước một hàng phòng ngự Chelsea vốn chưa thật sự chắc chắn và chưa thể thắng trận nào trong 4 lần đối đầu gần nhất với các đội bóng mới thăng hạng, McBurnie cùng các đồng đội hoàn toàn có cơ sở để tạo nên bất ngờ.

Arbeloa cần kiên nhẫn - Liverpool - Fulham (21:00, Thứ Bảy, ngày 12-9)

Chuyến trở lại mái nhà xưa Anfield của HLV Alvaro Arbeloa diễn ra trong bối cảnh Fulham đang trải qua khởi đầu vô cùng khó khăn. Đội bóng thành London đã toàn thua cả 3 trận mở màn Ngoại hạng Anh và phải nhận tới 7 bàn thua. Triết lý bóng đá mạo hiểm của cựu hậu vệ Liverpool đang vấp phải nhiều sự hoài nghi.

Tình cảnh hiện tại của Arbeloa có nhiều điểm tương đồng với đồng nghiệp bên kia chiến tuyến Andoni Iraola khi ông mới tiếp quản Bournemouth trước đây và trải qua chuỗi 9 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng.

Trong khi đó, Liverpool đang dần tìm lại sự trơn tru trên hàng công dưới thời tân HLV và sở hữu đầy đủ những nhân tố để khai thác lỗ hổng của đối thủ. Tuy nhiên, đội chủ nhà có thể thiếu vắng một số lựa chọn ở hành lang cánh khi Bradley Barcola bị chuột rút trong trận ra sân đá chính đầu tiên kể từ bán kết World Cup, còn Cody Gakpo cũng đang dính chấn thương nhẹ.

Jackson sẵn sàng khỏa lấp khoảng trống của Watkins - Aston Villa - Nottingham Forest (21:00, Thứ Bảy, ngày 12-9)

Nicolas Jackson là mục tiêu theo đuổi từ lâu của HLV Unai Emery, được đưa về để thay thế vị trí chủ công của Ollie Watkins. Từng phát triển tài năng dưới sự dẫn dắt của Emery tại Villarreal, chân sút người Senegal đã nhanh chóng ghi bàn thắng đầu tiên cho Villa trong trận gặp Club Brugge tại Champions League sau thương vụ chuyển nhượng trị giá 47,5 triệu bảng.

Dấu hiệu hoảng loạn sớm tại Spurs - Tottenham - Everton (23:30, Thứ Bảy, ngày 12-9)

Dù chưa đến mức hoảng loạn tột cùng như ở vòng đấu cuối cùng mùa giải, trận gặp Everton vẫn mang lại cảm giác vô cùng phấp phỏng cho các cổ động viên Tottenham. Sau 3 vòng đấu đầu tiên dưới thời tân HLV Roberto De Zerbi, Spurs vẫn chưa ghi được bàn thắng nào và mới chỉ giành vỏn vẹn 1 điểm. Mặc dù đội bóng đã chi ra hàng trăm triệu bảng trên thị trường chuyển nhượng, sự kiên nhẫn của người hâm mộ đang dần chạm giới hạn.

Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) trên mỗi cú sút không tính phạt đền của Tottenham chỉ đạt 0,07, trong khi Everton là 0,08 – hai con số tệ nhất toàn giải đấu. Rất may cho Spurs khi đối thủ Everton lại có thành tích sân khách cực kỳ yếu kém tại bắc London khi chỉ kiếm được 7 điểm trong tổng số 51 điểm tối đa gần nhất tại đây.

“Bẫy lửa” Stadium of Light chờ Arsenal - Sunderland - Arsenal (02:00, Chủ Nhật, ngày 13-9)

Trận đấu tại Stadium of Light hứa hẹn sẽ tràn ngập những mối duyên nợ thú vị. Đội trưởng của Sunderland, Granit Xhaka, sẽ gặp lại đội bóng cũ Arsenal. Trung vệ Dan Ballard của đội chủ nhà từng là thủ quân đội trẻ Arsenal, nơi anh gắn bó từ năm 8 tuổi. HLV Régis Le Bris của Sunderland tỏ ra rất hào hứng trước thử thách này. Mùa trước, ông từng giúp Sunderland cầm hòa Arsenal 2-2 nhờ các bàn thắng của Ballard và Brian Brobbey. Dù đánh giá Arsenal là một trong những đội bóng mạnh nhất châu Âu, Le Bris tin tưởng các học trò sẽ giữ vững bản sắc và thi đấu linh hoạt để tìm kiếm kết quả có lợi.

Derby Manchester lần thứ 199 đầy duyên nợ - Man United - Man City (22:30, Chủ Nhật, ngày 13-9)

Trận derby Manchester thứ 199 chứng kiến cuộc đối đầu đầy thú vị trên băng ghế huấn luyện giữa hai chiến lược gia trẻ tuổi: Michael Carrick (45 tuổi) hướng tới chiến thắng thứ 82 cho MU, còn Enzo Maresca (46 tuổi) quyết tâm mang về khúc khải hoàn thứ 63 cho Man City. Người kế nhiệm Pep Guardiola đang có khởi đầu hoàn hảo với 4 trận toàn thắng liên tiếp trên mọi đấu trường kể từ Siêu cúp Anh.

Trái lại, Carrick chưa thể mang đến sự yên tâm tuyệt đối sau khi chính thức ngồi vào chiếc ghế nóng tại Old Trafford với thành tích 1 thắng (5-2 trước Ipswich), 1 hòa (trước Everton) và 1 thua (trước Hull). Trước giờ bóng lăn, các cổ động viên MU dự kiến sẽ tổ chức chiến dịch phản đối chính sách vé của CLB, càng làm tăng thêm sự kịch tính cho bầu không khí tại Old Trafford.

HỒ VIỆT