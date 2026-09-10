Manchester United và lời hẹn trở lại đấu trường Champions League

Hơn 1.000 ngày đã trôi qua kể từ sau khi Manchester United thất bại trước Bayern Munich vào tháng 12 -2023, giai điệu kiêu hùng của Champions League mới lại cất lên trên thảm cỏ Old Trafford.

Đây là lần thứ 26 Quỷ đỏ tham dự đấu trường danh giá nhất châu lục – một kỷ lục vô tiền khoáng hậu đối với bóng đá Anh.

Thực tế khắc nghiệt

Trong quá khứ, Manchester United từng 3 lần đăng quang chiếc cúp bạc C1/Champions League vào các năm 1968, 1999 và 2008. Giai đoạn rực rỡ từ 2008 đến 2011 chứng kiến họ lọt vào 3 trận chung kết trong 4 năm dưới thời Sir Alex Ferguson. Tuy nhiên, ký ức tươi đẹp đó đã trở nên xa xỉ trong hơn một thập kỷ qua.

Kể từ sau trận chung kết năm 2011, Quỷ đỏ chỉ giành chiến thắng ở đúng hai lần ở các loạt trận knock-out (trước Olympiacos năm 2014 và PSG năm 2019) và đã 15 năm chưa thể vượt qua vòng tứ kết.

Thống kê tệ hại hơn chỉ ra rằng Man United mới chỉ thắng 1 trong 9 trận đấu gần nhất tại Champions League, bị loại ngay từ vòng bảng ở 4 trong 9 lần tham dự gần đây và có tới 5 mùa giải hoàn toàn vắng bóng trong 10 năm qua.

Ngồi trên băng ghế huấn luyện hiện tại là Michael Carrick – người từng cùng MU bước lên đỉnh châu Âu năm 2008 khi còn là cầu thủ. Bằng kinh nghiệm đỉnh cao của mình, Carrick hiểu rõ sức hút ma mị của đấu trường này: "Đây là một giải đấu kỳ diệu. Đó là nơi tất cả chúng tôi đều khao khát góp mặt. Chúng tôi tới đây không phải chỉ để tận hưởng bầu không khí, mà muốn đi xa nhất có thể".

Thực tế đội hình của Carrick vẫn đang trong quá trình tái thiết sâu rộng. Mùa giải trước, Quỷ đỏ được hưởng lợi lớn nhờ lịch thi đấu nhẹ nhàng khi chỉ chơi tổng cộng 40 trận – con số thấp nhất kể từ mùa 1914-15, điều đó giúp họ tăng tốc ngoạn mục cuối mùa để có vé trở lại châu Âu. Mùa này, họ phải đối mặt với áp lực thể lực từ mật độ thi đấu dồn dập 3 trận/tuần, bắt đầu bằng chuỗi 4 trận trong 11 ngày.

Một áp lực khác cần tính đến: hiện diện thường xuyên tại Champions League mang ý nghĩa sống còn đối với bài toán tài chính của Man United. Mùa hè vừa qua, Quỷ đỏ chỉ chi khoảng 85 triệu bảng ròng để bổ sung tuyến giữa với Andrey Santos, Tielemans và Baleba.

Việc thiếu hụt nguồn thu từ Champions League liên tục trong nhiều năm, kết hợp với các quy định khắt khe về Luật Công bằng Tài chính (FFP) của Premier League và UEFA, đã hạn chế đáng kể ngân sách chuyển nhượng của đội bóng.

So với Man City hay Arsenal – những đội thu về từ 80 đến hơn 120 triệu bảng từ cúp châu Âu mùa trước – Man United rõ ràng đã bị tụt lại về nguồn lực. Việc duy trì sự góp mặt thường xuyên tại Champions League là điều kiện tiên quyết để CLB tăng trưởng doanh thu, tái đầu tư đội hình và dần thu hẹp khoảng cách với các thế lực hàng đầu châu Âu.

Bàn về mục tiêu thực tế, ban lãnh đạo và BHL hiểu rằng danh hiệu vô địch lúc này là cột mốc quá tầm. Một chiến dịch được coi là thành công với Man United mùa này sẽ bao gồm: vị trí trong tốp 4 Premier League, vượt qua giai đoạn đấu bảng Champions League để tiến vào vòng knock-out và một hành trình tiến sâu tại cúp quốc nội.

Cơ hội chiến thắng của các trận đấu ngày 10-9 (giờ châu Âu)

Sẽ là khởi đầu thuận lợi?

Trận đấu mở màn của Quỷ đỏ tại Old Trafford là cuộc đọ sức với Sabah FK – nhà đương kim vô địch Azerbaijan (diễn ra lúc 2 giờ, giờ Việt Nam, ngày 11-9) . Đối thủ Đông Âu này đã trải qua hành trình thần kỳ khi thi đấu tới 8 trận tại vòng loại kể từ tháng 7 (đánh bại TNS, KuPS, Aarhus và Hapoel Be'er Sheva) để có lần đầu tiên bước ra sân khấu Champions League.

Sabah đang sở hữu phong độ cao với 6 chiến thắng sau 8 trận cúp châu Âu và dẫn đầu giải quốc nội, với những ngòi nổ nguy hiểm như Joy-Lance Mickels (8 bàn, 1 kiến tạo sau 11 trận) và Veljko Simic.

Trong khi đó, Manchester United đang gặp không ít vấn đề ở hàng phòng ngự sau khi khởi đầu chật vật tại Premier League với vỏn vẹn 4 điểm sau 3 trận và để lọt lưới 6 bàn, mới nhất là trận hòa 2-2 cay đắng với Everton hồi cuối tuần.

Về mặt lực lượng, HLV Carrick sẽ không có sự phục vụ của hàng loạt trụ cột do chấn thương gồm Matthijs de Ligt (lưng), Ugarte (gối), Baleba (cổ chân), Amad Diallo (cổ chân) và Tom Heaton (đùi). Marcus Rashford cũng cần đánh giá lại chấn thương nhẹ.

Dù vậy, điểm sáng lớn là trung phong Benjamin Sesko – người vừa nổ súng sau khi vào sân từ ghế dự bị trận gặp Everton – nhiều khả năng sẽ có trận đá chính đầu tiên. Ngoài ra, Leny Yoro, Mazraoui và Andrey Santos cũng sẵn sàng xuất phát nhằm xoay tua lực lượng trước trận derby thành Manchester vào cuối tuần.

Đội hình dự kiến: Manchester United (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Yoro, Martínez, Mazraoui; Santos, Mainoo; Mbeumo, Fernandes, Cunha; Sesko. Sabah (4-3-3): Pokatilov; Solvet, Dashdamirov, Puchacz, Zedadka; Rakhmonaliev, Isaev, Lepinjica, Parris; Mickels, Simic.

HỒ VIỆT