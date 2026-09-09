Arsenal và thử thách lớn tại Naples

Lượt trận khai màn Champions League 2026-27 đưa á quân mùa trước Arsenal đến làm khách trên sân Stadio Diego Armando Maradona của Napoli (lúc 2 giờ, giờ Việt Nam, ngày 10-9).

Dù đối mặt với những trở ngại từ công tác chuẩn bị cho đến áp lực sân khách, thầy trò HLV Mikel Arteta vẫn thể hiện bản lĩnh của ứng cử viên vô địch hàng đầu.

HLV Mikel Arteta đã hủy buổi họp báo trước trận đấu (theo quy định của UEFA) sau khi chuyến bay của toàn đội bị hoãn kéo dài. Ban huấn luyện và các cầu thủ Arsenal phải lưu lại sân tập Hertfordshire để duy trì buổi tập sáng trước khi di chuyển.

Arsenal bước vào chiến dịch châu Âu với phong độ ấn tượng. Họ sở hữu thành tích toàn thắng 100% tại Premier League mùa này sau các chiến thắng trước Coventry, Aston Villa và Chelsea, đồng thời thắng Manchester City 3-0 để giành Siêu cúp Anh (Community Shield).

Tại Champions League mùa trước, Arsenal là đội duy nhất không để thua bất kỳ trận đấu nào trong thời gian thi đấu chính thức (thắng 11, hòa 4) trước khi gục ngã trên chấm luân lưu ở trận chung kết gặp PSG. Đoàn quân của Arteta cũng trình diễn khả năng phòng ngự bê tông khi chỉ để lọt lưới 7 bàn sau 15 trận và có chỉ số bàn thua dự kiến (xGA) thấp nhất giải (0,9 bàn/trận). Ngoài ra, mùa trước, họ từng thống trị giai đoạn đấu bảng khi toàn thắng cả 8 trận.

Lịch sử đối đầu đang ủng hộ Arsenal khi họ giành chiến thắng 3 trong 4 lần đụng độ Napoli trước đây và giữ sạch lưới trong cả 3 chiến thắng đó. Dù Arsenal chỉ thắng 1 trong 6 chuyến làm khách gần nhất tới Italy tại Champions League, chiến thắng đó lại chính là trận thắng 3-1 trước Inter Milan vào tháng 1 năm nay.

Về mặt lực lượng, hàng công Arsenal vẫn thi đấu thăng hoa nhờ sự bùng nổ của thủ quân Martin Odegaard. Tiền đạo Na Uy đã ghi 3 bàn sau 4 lần ra sân mùa này.

Arsenal cũng chào đón sự trở lại của hậu vệ Jurrien Timber trong danh sách đăng ký lần đầu tiên kể từ tháng 5 sau khi anh bình phục chấn thương đùi; bổ sung của tài năng trẻ 17 tuổi Marli Salmon. Ngoài ra, tân binh Ezri Konsa nhiều khả năng sẽ tiếp tục đá chính ở trung tâm hàng thủ.

Trái ngược với sự ổn định của đội khách, Napoli đang trải qua khởi đầu chật vật dưới thời tân HLV Massimiliano Allegri. Mặc dù thắng trận mở màn Serie A, Napoli lại để thua liên tiếp hai trận sau đó trước Como và Inter Milan (nơi họ dẫn trước 2-0 nhưng để thua ngược).

Đội chủ nhà còn chịu tổn thất nghiêm trọng về lực lượng. Tiền vệ trụ cột Scott McTominay phải nghỉ thi đấu 2 tuần sau ca phẫu thuật tim. Trung vệ Buongiorno vắng mặt vì chấn thương. Anguissa nhiều khả năng cũng không thể ra sân.

HLV Allegri vẫn thừa nhận thử thách lớn và cho biết, đội bóng đang đối đầu với một đội bóng rất mạnh.

Đội hình dự kiến:

Napoli: Meret, Spinazzola, Rafa Marín, Rrahmani, Di Lorenzo, De Bruyne, Lobotka, Anguissa, Alisson Santos, Højlund, Politano.

Arsenal: Raya, Calafiori, Gabriel Magalhães, Konsa, Ben White, Lewis-Skelly, Declan Rice, Tzolis, Ødegaard, Saka, Kai Havertz.

Liverpool vs Atletico Madrid - Màn Thử Lửa Của Andoni Iraola Bên cạnh cuộc đọ sức tại Italy, ngày thi đấu thứ 2 của lượt trận đầu tiên còn có màn thư hùng đỉnh cao giữa Liverpool và Atletico Madrid tại sân Anfield. Đây là trận đấu đánh dấu mốc lịch sử khi Andoni Iraola có lần đầu tiên cầm quân tại đấu trường Champions League trên cương vị HLV trưởng Liverpool. Liverpool sở hữu thành tích sân nhà ấn tượng khi chưa từng để thua trận ra quân nào tại Cúp C1/Champions League khi được chơi trên thánh địa Anfield (thắng 10, hòa 2). Đáng chú ý, cả 3 trận ra quân gần nhất trên sân nhà của The Kop đều kết thúc với chiến thắng nghẹt thở 3-2, bao gồm cuộc đọ sức với chính A. Madrid mùa trước. Siêu máy tính Opta đánh giá Liverpool vượt trội với 53% cơ hội giành chiến thắng. Cơ hội lấy điểm của A.Madrid là 23,5% và tỷ lệ hòa là 23,4%. Dù HLV Iraola chưa từng thắng Diego Simeone trong 4 lần đối đầu trước đây (thua 3, hòa 1), bản lĩnh sân nhà được kỳ vọng sẽ giúp chiến lược gia người Tây Ban Nha có màn ra mắt hoàn hảo.

HỒ VIỆT