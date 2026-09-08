Siêu máy tính dự đoán loạt trận khai màn Champions League 2026-27

Sau 101 ngày chờ đợi, giải đấu danh giá nhất thế giới cấp CLB – Champions League chính thức quay trở lại với thể thức vòng bảng mới đầy hứa hẹn. Để giúp người hâm mộ có cái nhìn toàn cảnh về loạt trận khai màn đầy kịch tính này, siêu máy tính Opta đã thực hiện 10.000 mô phỏng cho từng trận đấu tại lượt trận thứ nhất. Dưới đây là những dự đoán nhanh cho các cuộc đối đầu của những ông lớn hàng đầu châu Âu vào rạng sáng 9-9 (theo giờ Việt Nam).

Tâm điểm Bernabéu và màn ra mắt của Enzo Maresca

Trận cầu đinh của ngày thi đấu Champions League đầu tiên chắc chắn là cuộc đụng độ đỉnh cao giữa Real Madrid và Inter Milan tại thánh địa Bernabeu. Đây là trận đấu đầy cảm xúc khi tân HLV của Real Madrid – José Mourinho – tái ngộ đội bóng cũ Inter Milan, nơi ông từng cùng họ giành cú ăn ba lịch sử vào năm 2010 ngay tại chính Bernabeu.

Lịch sử đang hoàn toàn nghiêng về đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha khi họ đã thắng cả 4 lần chạm trán Inter tại đấu trường Champions League trong thế kỷ này. Siêu máy tính Opta dự đoán Real Madrid có tới 56,0% cơ hội giành chiến thắng mở màn, trong khi khả năng giành trọn 3 điểm của nửa xanh thành Milan chỉ là 22,3%.

Ở một diễn biến khác, Manchester City bắt đầu hành trình Champions League dưới thời tân thuyền trưởng Enzo Maresca bằng chuyến làm khách đầy bão táp tới sân của FC Porto. Đội bóng Bồ Đào Nha đang có phong độ cực cao với 5 trận toàn thắng tại giải quốc nội và mới chỉ để lọt lưới duy nhất 1 bàn. Tuy nhiên, Man City sở hữu "vũ khí hủy diệt" mang tên Erling Haaland – người đã bỏ túi 34 bàn thắng sau 39 trận tại sân chơi này. Siêu máy tính vẫn nghiêng về đại diện nước Anh với tỷ lệ thắng 54,1%.

Cũng trong rạng sáng 9-9, nhà vô địch Europa League mùa trước Aston Villa có chuyến làm khách đầy cạm bẫy trước Club Brugge. Dù Villa đang khởi đầu vô cùng chật vật tại giải quốc nội khi chỉ giành 1 điểm sau 3 trận đầu mùa và tịt ngòi suốt 270 phút, siêu máy tính vẫn đánh giá họ nhỉnh hơn đôi chút với 38,9% cơ hội chiến thắng so với 35,5% của đội chủ nhà.

Đại tiệc tấn công tại Camp Nou và thử thách của Arsenal

Barcelona đang là một trong những đội bóng sở hữu hàng công thăng hoa nhất châu Âu hiện tại khi đã nã vào lưới các đối thủ tới 17 bàn thắng chỉ sau 4 vòng đấu đầu tiên của La Liga. Đón tiếp đối thủ Hà Lan Feyenoord rạng sáng 10-9 trên sân nhà Camp Nou, thầy trò Hansi Flick được dự đoán sẽ có một chiến thắng áp đảo. Siêu máy tính chỉ dành cho Feyenoord vỏn vẹn 7,3% cơ hội tạo nên bất ngờ.

Trong khi đó, PSG dù đang trải qua khởi đầu mùa giải khó khăn tại Ligue 1 khi không thắng cả 3 trận mở màn, lại sở hữu cơ hội chiến thắng cao nhất toàn lượt trận này khi chỉ phải tiếp đón đối thủ yếu Slovan Bratislava tại Paris, với tỷ lệ thắng vượt trội lên tới 83,6%.

Tại Anfield, trận đại chiến giữa Liverpool và Atlético Madrid hứa hẹn sẽ vô cùng rực lửa. Liverpool đang nắm giữ lợi thế tâm lý cực lớn khi toàn thắng Atletico trong cả 3 lần đối đầu gần nhất tại Champions League. Với điểm tựa sân nhà, The Kop được đánh giá cao hơn với 53,0% cơ hội giữ lại 3 điểm trọn vẹn.

Trận đấu cân tài cân sức nhất của loạt đấu muộn là chuyến hành quân của Arsenal tới sân của Napoli. Mùa trước, "Pháo thủ" là đội duy nhất toàn thắng cả 8 trận vòng bảng và không để thua trận nào trong thời gian thi đấu chính thức suốt cả giải đấu. Siêu máy tính tiếp tục đặt niềm tin vào bản lĩnh của Arsenal với 52,0% tỷ lệ giành chiến thắng ngay tại Naples.

Sức mạnh của những gã khổng lồ

Bayern Munich sẽ khởi đầu chiến dịch bằng cuộc tiếp đón Bodø/Glimt trên sân nhà Allianz Arena. Bayern luôn là cỗ máy ghi bàn đáng sợ (mùa trước họ ghi tới 43 bàn tại giải đấu) với đầu tàu Harry Kane, người đã có 33 bàn sau 38 trận đấu tại Champions League. Siêu máy tính đánh giá cơ hội giành trọn 3 điểm của "Hùm xám" lên tới 78,9%.

Manchester United cũng có ngày ra quân tương đối dễ thở tại Old Trafford trước tân binh lần đầu tham dự giải đấu là Sabah. Sau một mùa giải vắng bóng, "Quỷ đỏ" được dự báo sẽ có màn trở lại suôn sẻ với 78,0% cơ hội giành chiến thắng. Ngoài ra, đội bóng đầy thú vị của Cesc Fàbregas là Como cũng được dự đoán có 48,4% cơ hội chiến thắng trong trận ra mắt lịch sử trước RB Leipzig.

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