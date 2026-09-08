Bóng đá trong nước

Một trợ lý trọng tài không đạt yêu cầu ở đợt kiểm tra thể lực

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Trước thềm giải hạng Nhất quốc gia mùa bóng 2026-2027, LĐBĐ Việt Nam và Công ty VPF đã tiến hành chương trình tập huấn dành cho các giám sát, trọng tài và trợ lý trọng tài. Chương trình tập huấn dành cho các trọng tài khu vực phía Nam được tiến hành từ ngày 6 đến 9-9.

Các trọng tài trong phần kiểm tra thể lực. Ảnh: ĐOÀN NHẬT
Các trọng tài trong phần kiểm tra thể lực. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Trong khuôn khổ chương trình tập huấn dành cho lực lượng giám sát, trọng tài khu vực phía Nam, chiều 7-9, các trọng tài, trợ lý trọng tài đã tham gia bài kiểm tra thể lực.

Tổng số trọng tài, trợ lý trọng tài tham gia kiểm tra là 42 người, gồm 13 trọng tài giải hạng Nhất quốc gia, 6 trợ lý trọng tài Giải VĐQG, 22 trợ lý trọng tài giải hạng Nhất quốc gia. Ngoài ra còn có 1 trợ lý trọng tài kiểm tra lại thể lực sau khi chưa đạt tại đợt tập huấn lần 1, đồng nghĩa không được phân công làm nhiệm vụ ở giai đoạn 1 mùa bóng 2026-2027.

Theo kết quả được VFF và Ban trọng tài tổng hợp thì có 41/42 trọng tài, trợ lý trọng tài hoàn thành bài kiểm tra thể lực. 1 trợ lý trọng tài giải hạng Nhất quốc gia chưa đạt yêu cầu.

Chương trình tập huấn đợt 2 khu vực phía Nam diễn ra từ ngày 6 đến 9-9-2026 tại TPHCM, nhằm cập nhật kiến thức chuyên môn, thống nhất công tác nghiệp vụ và đánh giá sự sẵn sàng của lực lượng trọng tài trước mùa giải 2026-2027.

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Trọng tài Trợ lý Tập huấn Thể lực Giải vô địch quốc gia Đạt yêu cầu Mùa bóng Phía Nam Liên đoàn Bóng đá Việt Nam

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