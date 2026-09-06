Khai mạc tập huấn giám sát, trọng tài các giải bóng đá chuyên nghiệp 2026-2027 đợt 2 tại TPHCM

Đợt tập huấn này chủ yếu dành cho các giám sát, trọng tài điều hành giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027. Ảnh: VFF

Đợt tập huấn này chủ yếu dành cho các giám sát, trọng tài điều hành giải hạng Nhất 2026-2027, sẽ khởi tranh vào ngày 12-9 tới. Trong số 41 học viên, có 13 trọng tài đang làm nhiệm vụ tại giải hạng Nhất quốc gia, 6 trợ lý trọng tài làm nhiệm vụ tại V-League và 22 trợ lý trọng tài làm nhiệm vụ tại Giải Hạng Nhất Quốc gia.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Minh Châu – Phó Tổng Thư ký VFF nhấn mạnh chương trình tập huấn đợt 2 tại khu vực phía Nam được tổ chức nhằm tiếp tục thống nhất công tác chuyên môn, nghiệp vụ của lực lượng trọng tài trước mùa giải 2026-2027. Trong bối cảnh yêu cầu đối với công tác trọng tài ngày càng cao, việc thường xuyên cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn và rút kinh nghiệm từ thực tiễn là yêu cầu cần thiết để đáp ứng tốt nhiệm vụ điều hành các trận đấu.

Theo chương trình, đợt tập huấn khu vực phía Nam diễn ra từ ngày 6 đến 9-9 tại TPHCM. Các học viên sẽ được cập nhật những thay đổi mới trong Luật thi đấu, điều lệ các giải Bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia 2026-2027, đồng thời phân tích, rút kinh nghiệm từ những tình huống thực tế phát sinh trong mùa giải 2025-2026.

Có 41 học viên tham dự lớp tập huấn.

Bên cạnh các nội dung lý thuyết và chuyên môn, chương trình còn có các bài kiểm tra đánh giá năng lực. Ngày 7-9, các học viên sẽ tham gia kiểm tra lý thuyết và kiểm tra thể lực theo chương trình tập huấn. Đây là những nội dung quan trọng nhằm đánh giá mức độ sẵn sàng của lực lượng trọng tài trước khi bước vào mùa giải mới.

Trước đó, từ ngày 28-8 đến 1-9, chương trình tập huấn giám sát, trọng tài đợt 1 dành cho khu vực phía Bắc đã được tổ chức tại Hà Nội. Tại đợt tập huấn này, lực lượng trọng tài được cập nhật những thay đổi mới nhất trong Luật thi đấu sau World Cup 2026, thực hành trực tiếp trong phòng VAR và ôn tập chuyên sâu về công tác điều hành VAR. Kết quả kiểm tra thể lực có 77/78 trọng tài, trợ lý trọng tài hoàn thành yêu cầu.

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