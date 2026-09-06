HLV Chu Đình Nghiêm hé lộ nguyên nhân Hoàng Đức không ra sân ở trận thắng Hải Phòng

CLB Ninh Bình đã có màn ra quân ấn tượng qua chiến thắng 4-1 trước Hải Phòng ngay trên sân Lạch Tray. Trận đấu ấy mang nhiều cảm xúc với HLV Chu Đình Nghiêm khi so tài với đội bóng cũ mà ông đã dẫn dắt trong nhiều mùa bóng trước đó.

Hoàng Đức làm khán giả ở trận ra quân của Ninh Bình tại V-League 2026-2027. Ảnh: NBFC

Đáng chú ý trong trận này, Quả bóng Vàng Việt Nam 2025 Nguyễn Hoàng Đức không có tên ở danh sách đăng ký thi đấu.

Vắng Hoàng Đức, Ninh Bình đã thiếu một tiền vệ điều tiết bóng giàu kinh nghiệm, nhưng với đội hình đồng đều hơn cũng như sự hiểu biết về ưu, khuyết điểm của đội chủ nhà, HLV Chu Đình Nghiêm đã giúp đội bóng cố đô giành trận thắng thuyết phục.

Ban đầu, việc Hoàng Đức vắng mặt được lý giải là do quá tải sau khi tham dự ASEAN Cup 2026. Nhưng tại buổi họp báo sau trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm tiết lộ Hoàng Đức đang bị chấn thương và cho biết thêm: “Trong 2 vòng đấu tới, Hoàng Đức không thể thi đấu". Được biết, thủ quân của CLB Ninh Bình chấn thương gân kheo và đang được các bác sĩ CLB Ninh Bình theo dõi và đưa ra giáo án tập luyện phù hợp.

Ninh Bình khởi đầu thuận lợi ở trận ra quân V-League 2026-2027

Vòng đấu tới, Ninh Bình sẽ về sân nhà tiếp Thanh Hóa, trận đấu mà đội chủ nhà hy vọng giành thêm 3 điểm để củng cố ngôi đầu bảng.

Riêng với Hoàng Đức, việc thi đấu dày đặc khi đá đủ 8 trận ở ASEAN Cup 2026 cũng là điều khiến anh bị quá tải. HLV Kim Sang-sik thừa nhận vai trò quan trọng của anh ở khu vực giữa sân. Thế nên trong lúc này không chỉ HLV Chu Đình Nghiêm mà kể cả HLV Kim Sang-sik cũng lo lắng.

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam hội quân trở lại vào giữa tháng 9 để chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026.

QUỐC CƯỜNG