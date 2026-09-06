Nhận định Nam Định – HAGL, 18 giờ ngày 6-9: Xuân Son đối đầu Trung Kiên

Mùa trước, Nam Định gây thất vọng lớn khi trắng tay và để mất ngôi vương V-League, còn HAGL vẫn lún sâu vào cuộc đua trụ hạng quen thuộc. Bước sang mùa giải mới 2026-2027, liệu mọi thứ có khởi sắc hơn với 2 đội?

HAGL tiếp tục trông cậy vào dàn ngoại binh khi lực lượng cầu thủ trong nước ngày càng kém kinh nghiệm trận mạc (Ảnh: MINH TRẦN)

Đội bóng thành Nam bước vào chiến dịch V-League 2026-2027 một cách khá lặng lẽ. Dù vậy, lực lượng nòng cốt của họ vẫn được bảo toàn nguyên vẹn nhằm hướng đến mục tiêu sớm trở lại top đầu. Sự bổ sung đáng chú ý nhất của họ chính là tiền đạo Phạm Tuấn Hải từ Hà Nội FC nhằm gia tăng sức hỏa lực cho hàng công.

Tuấn Hải, Nguyễn Xuân Son, Romulo và Văn Toàn sẽ là những nhân tố chủ chốt được HLV Vũ Hồng Việt đặt trọn niềm tin ở mùa giải năm nay. Nhìn chung, Nam Định vẫn đang sở hữu một đội hình có chiều sâu đáng mơ ước.

Với dàn hào thủ chất lượng này, người hâm mộ thành Nam chắc chắn sẽ không chấp nhận bất kỳ kết quả nào ngoài việc đội nhà phải sớm trở lại cuộc đua vô địch.

Ở bên kia chiến tuyến, LPBank HAGL cũng không có nhiều chuyển động đáng chú ý trên thị trường chuyển nhượng. Ngoại trừ thủ thành Trần Trung Kiên, dàn nội binh còn lại của đội bóng phố Núi chủ yếu là các gương mặt trẻ dạng tiềm năng.

Đáng chú ý, thế hệ vàng thuộc lứa đầu tiên của Học viện HAGL Arsenal JMG giờ đây đã không còn một ai.

Xuân Son, tay săn bàn số 1 của Nam Định (Ảnh: Nam Định FC)

Với thực lực hiện tại, HAGL tiếp tục phải trông cậy vào khả năng gồng gánh của bộ ba ngoại binh Cesar, Ronson và Xavier Boy như các mùa giải vừa qua.

Một chi tiết rất thú vị là dù Nam Định luôn được đánh giá nhỉnh hơn về thực lực trong những năm gần đây, họ lại thường xuyên gặp khó trước HAGL. Ngay ở mùa giải trước, dù bị đánh giá thấp hơn, đội bóng phố Núi vẫn xuất sắc giành trọn 3 điểm ngay trên sân Thiên Trường. Tinh thần chiến đấu kiên cường luôn là "vũ khí" lợi hại nhất của thầy trò HLV Lê Quang Trãi.

Tuy nhiên, kịch bản tạo bất ngờ lần này sẽ không hề dễ dàng cho HAGL. Khi chất lượng nhân sự của đội khách có phần suy giảm so với năm ngoái, Nam Định với dàn binh hùng tướng mạnh chắc chắn sẽ không chủ quan, nhất là trong trận ra quân trên sân nhà.

Dự đoán: 2-0

QUỐC CƯỜNG