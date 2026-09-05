3 trận cầu “nóng” mở màn cuộc đua V-League

Vòng đấu mở màn V-League ngày 5-9, hứa hẹn mang đến nhiều cuộc đối đầu đáng chú ý, trong đó tâm điểm là những màn so tài có sự góp mặt của các ứng viên vô địch.

Mùa thứ hai liên tiếp hai đội Công an TPHCM và Hà Nội gặp nhau ở trận ra quân. Ảnh: VPF

Trên sân Lạch Tray lúc 18 giờ, Hải Phòng sẽ đối đầu Ninh Bình trong trận khai cuộc V-League mà lợi thế sân nhà có thể trở thành điểm tựa quan trọng cho đội bóng đất Cảng. Dưới sự dẫn dắt của HLV trẻ Đặng Văn Thành, CLB Hải Phòng bước vào mùa giải với lực lượng không sở hữu quá nhiều ngôi sao. Bù lại, đội bóng đất Cảng luôn được đánh giá cao ở tinh thần thi đấu, nền tảng thể lực và khả năng tạo sức ép liên tục.

Lạch Tray vốn là sân đấu có bầu không khí cuồng nhiệt, nơi Hải Phòng thường chơi với nguồn năng lượng rất lớn. Nếu duy trì được cường độ cao, tranh chấp quyết liệt và tận dụng tốt những tình huống cố định, đội chủ nhà hoàn toàn có thể gây khó cho đối thủ.

Trong khi đó, Ninh Bình lại bước vào trận đấu với vị thế khác. Sau màn trình diễn ấn tượng ở mùa giải trước, đội bóng này được xem là một trong những ứng viên đáng gờm cho cuộc đua vô địch. Sự xuất hiện của HLV Chu Đình Nghiêm càng giúp Ninh Bình có thêm lợi thế, bởi nhà cầm quân này từng có thời gian gắn bó với Hải Phòng và hiểu khá rõ môi trường bóng đá đất Cảng.

Ninh Bình hướng đến mục tiêu giành 3 điểm ở trận ra quân V-League 2026-2027

Với đội hình đồng đều cùng khả năng kiểm soát thế trận tốt hơn, Ninh Bình được đánh giá nhỉnh hơn, dù chuyến làm khách tại Lạch Tray chắc chắn không dễ dàng.

Tại sân Bình Dương, CLB Công an TP.HCM tiếp đón Hà Nội FC lúc 18 giờ, với mục tiêu 3 điểm. Đội bóng này đã được đầu tư đáng kể với tham vọng chen chân vào nhóm cạnh tranh chức vô địch, nhưng màn trình diễn thiếu gắn kết trong trận thua Siêu cúp vừa qua đặt ra nhiều vấn đề cho HLV Diles Athanasios Arthur. Khả năng kiểm soát nhịp độ, sự liên kết giữa các tuyến và khả năng chống đỡ sức ép vẫn cần được cải thiện nhanh chóng.

Phía bên kia, Hà Nội FC đang có quyết tâm lớn trong việc trở lại vị trí cao nhất. Với nhiều cầu thủ giàu kỹ thuật và kinh nghiệm, cùng khả năng làm chủ khu vực giữa sân, Hà Nội FC có thể tiếp tục khai thác những khoảng trống mà Công an TP.HCM từng để lộ ở trận Siêu cúp.

CAHN mở đầu mùa bóng V-League bằng cuộc tiếp đón Hà Tĩnh trên sân Hàng Đẫy. Ảnh: VPF

Trong khi đó, đương kim vô địch Công an Hà Nội sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương bằng cuộc tiếp đón Hà Tĩnh tại Hàng Đẫy lúc 19 giờ 15. Chiến thắng 5-0 trước Công an TPHCM đã mang đến cú hích lớn về tinh thần cho thầy trò HLV Alexandre Polking.

Sở hữu hàng loạt cầu thủ chất lượng như Quang Hải, Nguyễn Filip, Đình Bắc, Văn Hậu, Việt Anh, Cao Pendant Quang Vinh, Adou Minh, Stefan Mauk, Leo Artur, Alan hay Koko, Công an Hà Nội đang có chiều sâu đội hình rất đáng nể. Cơ hội chiến thắng cho đội chủ nhà, thậm chí là thắng đậm Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang rất rộng mở.

GIA MINH