Đồng Nai – Thể Công Viettel 0-2: Đương kim Á quân khởi đầu mùa bóng đầy ấn tượng

Nhà đương kim Á quân TC Viettel đã khởi đầu mùa bóng thật thuận lợi khi giành trọn 3 điểm trong chuyến làm khách trên sân Bình Phước. Ngược lại, Đồng Nai sau trận thua tâm phục khẩu phục này cho thấy dù không có đối thủ ở giải hạng Nhất, nhưng ở sân chơi V-League là đấu trường hoàn toàn khác.

Thể Công Viettel giành 3 điểm thuyết phục trước Đồng Nai ở trận ra quân (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

Dù thi đấu trên sân khách nhưng TC Viettel nhập cuộc tốt hơn, họ sớm giành quyền kiểm soát thế trận và tổ chức tấn công về phía khung thành chủ nhà. Đáng tiếc cho đội khách khi ngay ở phút thứ 8 đã tổn thất lực lượng: Trung vệ Lucas Alves bị chấn thương, phải rời sân. HLV Popov buộc phải thay thế bằng tân binh Trung Hiếu.

Mãi đến giữa hiệp đầu, Đồng Nai mới dần giành lại thế trận cân bằng. Lúc này thủ môn Văn Việt bắt đầu làm việc. Nhưng khi đẩy cao đội hình tấn công, Đồng Nai cũng dần lộ những khoảng trống ở hàng phòng ngự. Các phút 36 và 45, thủ môn Văn Phong đã phải vất vả cứu thua cho khung thành Đồng Nai từ các tình huống đánh đầu của Nata và Ribamar.

Sang đầu hiệp hai, HLV Việt Thắng tung Công Phượng vào sân nhằm tăng cường sức mạnh lên hàng công. Tuy nhiên, đến phút 63, đội khách đã chiếm ưu thế dẫn bàn từ cú đánh đầu cực căng của Ribamar sau đường chuyền của Danh Trung.

“Vào bài” phòng ngự phản công, TC Viettel kiểm soát tốt khu trung tuyến và thực hiện những đợt phản công sắc lẹm tạo khó khăn cho hàng phòng ngự Đồng Nai. Nhưng với lực lượng gồm nhiều cầu thủ “nanh vuốt”, Đồng Nai buộc dâng cao để tìm bàn gỡ.

Hàng phòng ngự Đồng Nai có trận đấu đầy vất vả (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

Tình thế của đội chủ nhà thêm khó ở phút 74 khi hậu vệ Jovic lãnh thẻ đỏ khi vào bóng nguy hiểm với Mạnh Dũng. Tận dụng việc hơn người, TC Viettel tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công. Sau tình huống đánh đầu đưa bóng bật xà ngang của Mạnh Dũng ở phút 85, TC Viettel cũng kịp có bàn nhân đôi cách biệt vào phút bù giờ từ pha đánh đầu của Colona.

Trận đấu vào những phút cuối trận khá gay cấn từ lối chơi lăn xả của hàng phòng ngự đội khách. Trong đó, trọng tài đã rút thêm 1 thẻ đỏ, lần này dành cho hậu vệ trẻ Mạnh Dũng của TC Viettel.

QUỐC CƯỜNG