V-League 2026-2027, Đồng Nai - TC Viettel: Màn ra mắt đáng chờ đợi

Đương kim á quân V-League - đội Thể Công Viettel - sẽ bắt đầu hành trình chinh phục mùa giải mới bằng chuyến làm khách trên sân Bình Phước trước tân binh Đồng Nai. Đây được dự báo là một trận cầu rất kịch tính

Thể Công Viettel sẵn sàng lấy điểm trên sân Bình Phước ở trận ra quân

Sức mạnh khó lường của tân binh "bình cũ rượu mới"

Ở mùa giải Hạng nhất vừa qua, CLB Đồng Nai đã thể hiện một sức mạnh vượt trội hoàn toàn so với các đối thủ để giành vé thăng hạng. Tuy nhiên, sân chơi V-League là một thử thách ở đẳng cấp hoàn toàn khác, nơi quy tụ những đội bóng "rắn mặt" và lọc lõi hơn rất nhiều.

Dù mang danh tân binh, thực lực của Đồng Nai không hề kém cạnh khi sở hữu dàn cầu thủ dày dặn kinh nghiệm chinh chiến tại giải đấu cao nhất Việt Nam. Những cái tên như Công Phượng, Tuấn Tài, Hữu Tuấn, Xuân Trường… đều từng là trụ cột ở các đội bóng lớn.

Dù vậy, việc hầu hết các ngôi sao này đều đã thi đấu ở Giải Hạng nhất từ 1-2 mùa bóng vừa qua khiến sự trở lại lần này của họ tại V-League vẫn còn là một ẩn số đầy khó lường.

Lợi thế sân nhà Bình Phước là điểm tựa lớn, nhưng chắc chắn là chưa đủ để đảm bảo một chiến thắng tuyệt đối cho đội bóng miền Đông Nam Bộ.

Thể Công Viettel tham dự 3 mặt trận ở mùa bóng 2026-2027 (Ảnh: TCVT FC)

Phía bên kia chiến tuyến, Thể Công Viettel nhập cuộc mùa giải năm nay với vị thế của nhà đương kim á quân. Đội bóng áo lính đã có sự chuẩn bị vô cùng chỉn chu và kỹ lưỡng về mặt lực lượng nhằm hướng tới mục tiêu phân phối sức cho cả 3 mặt trận, đặc biệt là đấu trường châu lục AFC Champions League Two.

Chính vì mục tiêu dài hơi này, HLV Velizar Popov đã xây dựng nên một đội hình có chiều sâu đáng nể. Nhà cầm quân người Bulgaria đã mang về một loạt tân binh chất lượng như Lucas Alves, Doãn Ngọc Tân, Triệu Việt Hưng, Phạm Trung Hiếu, Rimario, Ribamar và Andree Luiz.

Khi những cái tên giàu kinh nghiệm này kết hợp cùng dàn sao trẻ chất lượng cao như Khuất Văn Khang, Phan Tuấn Tài hay Nguyễn Văn Việt, Thể Công Viettel đang sở hữu một bộ khung vô cùng hoàn chỉnh và đáng gờm.

"Ngôi sao" đáng chú ý nhất trong sơ đồ của đội bóng áo lính không ai khác ngoài HLV Popov. Chiến lược gia cá tính này từng biến một Thanh Hóa với đội hình tầm trung thành một tập thể đầy khát vọng, giàu tính chiến đấu.

Ở mùa giải vừa qua, chính ông là người đã chèo lái Thể Công Viettel bám đuổi ngôi vương đến tận những vòng đấu cuối cùng của cuộc đua đường dài đầy cam go.

Bước vào trận đấu này, Thể Công Viettel phải chịu tổn thất nhỏ khi trung vệ kỳ cựu Bùi Tiến Dũng chưa thể ra sân do chưa bình phục chấn thương. Dù vậy, HLV Popov vẫn có trong tay rất nhiều phương án thay thế khả dĩ.

Đáng chú ý, điểm yếu thiếu một thủ lĩnh ở khu trung tuyến của họ trong những mùa bóng trước hứa hẹn sẽ được khỏa lấp hoàn toàn nhờ sự xuất hiện của tiền vệ kỳ cựu Doãn Ngọc Tân.

Dù phải thi đấu trên sân khách trước một Đồng Nai hừng hực khí thế và đầy quyết tâm, bản lĩnh của nhà á quân cùng dàn ngôi sao hùng hậu vẫn là cơ sở để tin rằng Thể Công Viettel sẽ ra về có điểm. Một thế trận giằng co và hấp dẫn đang chờ đợi người hâm mộ ở ngày khai màn.

*Trận Đồng Nai - Thể Công Viettel diễn ra lúc 18 giờ ngày 4-9 trên sân Bình Phước. Truyền hình trực tiếp trên FPT Play.

Dự đoán tỷ số: Đồng Nai 1-1 Thể Công Viettel.

QUỐC CƯỜNG