CLB Ninh Bình thay đổi diện mạo để cạnh tranh ngôi vô địch mùa bóng 2026-2027

CLB Ninh Bình bước vào mùa giải mới với khát vọng lớn cùng sự ổn định dưới bàn tay của HLV kỳ cựu Chu Đình Nghiêm, sẵn sàng thách thức các thế lực lớn tại LPBank V-League 2026-2027.

Lãnh đạo Câu lạc bộ Ninh Bình trao cờ xuất quân tham dự mùa bóng 2026-2027 cho đội trưởng Hoàng Đức (Ảnh: CAO OANH)

Mùa bóng 2025-2026, ngay khi vừa đặt chân lên sân chơi V-League, CLB Ninh Bình đã tạo nên hiện tượng đầy thú vị. Đội bóng cố đô sở hữu chuỗi 11 trận bất bại liên tiếp, qua đó nối dài mạch 35 trận bất bại tính cả hai mùa bóng.

Tuy nhiên, sự sa sút bất ngờ ở giai đoạn sau đã khiến Ninh Bình dần hụt hơi trong cuộc đua khốc liệt, bật khỏi ngôi đầu bảng và ngậm ngùi kết thúc mùa giải với tấm huy chương đồng.

Hành trình trồi sụt về phong độ của CLB Ninh Bình ở mùa trước gắn liền với sự thiếu ổn định trên băng ghế huấn luyện khi họ có tới 3 lần thay "tướng". Người sau cùng được chọn mặt gửi vàng là nhà cầm quân kỳ cựu Chu Đình Nghiêm.

Tiếp nhận đội bóng vào cuối mùa giải trước, chiến lược gia họ Chu đã có khoảng thời gian chuẩn bị rất căn cơ cho mùa giải mới, từ việc lên kế hoạch tập huấn đến sàng lọc lực lượng.

CLB Ninh Bình tích cực chuẩn bị cho mùa bóng mới

Nhằm chuẩn bị cho chiến dịch mới, tất cả các nội binh cho các đội bóng khác mượn trước đó đã được gọi trở về. HLV Chu Đình Nghiêm đã trực tiếp cân đối lại bộ khung nội binh trước khi chính thức chốt danh sách ngoại binh.

Theo đó, dàn ngoại binh của Ninh Bình mùa này gồm có: Trung vệ Lucas Turci (mùa trước đá ở PVF-CAND), tiền vệ trung tâm Romeu Martins (nằm trong nhóm vua phá lưới Thai League mùa 2025-2026), tiền đạo Lucao (đến từ Thể Công Viettel) và chân sút Friday (đến từ Hải Phòng).

Điểm tựa lớn nhất của Ninh Bình lúc này là lực lượng nội binh không có nhiều biến động. Nhờ bộ khung cũ đã chinh chiến cùng nhau, HLV Chu Đình Nghiêm sẽ không mất nhiều thời gian để định hình lối chơi theo triết lý kiểm soát bóng quen thuộc của mình, hướng tới mục tiêu tối thiểu là tranh chấp một vị trí trong tốp 3 chung cuộc.

Những gương mặt tên tuổi như Hoàng Đức, Đức Chiến, Văn Lâm, Tài Lộc, Tiến Anh, Thanh Thịnh… tiếp tục là trụ cột trong đội hình, sẵn sàng đối đầu sòng phẳng với các thế lực lớn.

Hiện tại, Công an Hà Nội, Hà Nội FC và Thể Công Viettel vẫn đang được đánh giá là những ứng viên hàng đầu cho ngôi vương. Dù vậy, Nam Định, Công an TPHCM và đặc biệt là Ninh Bình đang được nhận diện là những "ngựa ô" nguy hiểm, sẵn sàng lật đổ trật tự nhờ nguồn lực hùng hậu.

Với dàn cầu thủ chất lượng và bản lĩnh hơn sau một mùa giải đầy sóng gió, Ninh Bình hứa hẹn sẽ trở lại vô cùng mạnh mẽ.

Ngày 2-9, Ban huấn luyện CLB Ninh Bình cũng đã chính thức công bố ban cán sự của đội bóng ở mùa giải mới. Theo đó, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức tiếp tục được tín nhiệm giữ chiếc băng đội trưởng.

Hỗ trợ cho anh là 4 đội phó bao gồm: thủ thành Đặng Văn Lâm, tiền vệ Nguyễn Đức Chiến, tiền vệ Nguyễn Tài Lộc và tiền đạo ngoại binh Lucao. Sự phân cấp rõ ràng trong phòng thay đồ chính là lời khẳng định cho quyết tâm chinh phục những đỉnh cao mới của đội bóng cố đô.

QUỐC CƯỜNG