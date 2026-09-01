V-League áp dụng luật “chống câu giờ” như World Cup 2026

Hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam mùa 2026-2027 sẽ áp dụng một loạt thay đổi trong Luật bóng đá do IFAB ban hành, nhằm hạn chế câu giờ và tăng thời gian bóng sống, tương tự các quy định được áp dụng tại World Cup 2026.

Các trọng tài, trợ lý trọng tài và các CLB chuyên nghiệp đã được phổ cập luật mới trước mùa giải 2026-2027. ẢNH: MINH HOÀNG

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất là quy định giới hạn thời gian đối với các tình huống phát bóng, ném biên và thủ môn kiểm soát bóng. Theo đó, sau hiệu lệnh của trọng tài, cầu thủ chỉ có 5 giây để thực hiện quả ném biên hoặc phát bóng lên. Nếu quá thời gian, quyền thực hiện sẽ được chuyển cho đối phương, với hình thức tương ứng là ném biên hoặc phạt góc.

Đối với trường hợp thủ môn kiểm soát bóng khi bóng vẫn đang trong cuộc, thời gian được giới hạn ở 8 giây, trọng tài sẽ đếm ngược để yêu cầu thủ môn đưa bóng trở lại trạng thái thi đấu. Nếu thủ môn không thực hiện đúng thời gian quy định, đội đối phương sẽ được hưởng phạt góc.

Luật mới cũng siết thời gian đối với các tình huống thay người. Sau khi bảng thay người được trọng tài thứ tư giơ lên, cầu thủ được thay ra có 10 giây để rời sân ở bất cứ vị trí nào, mà không nhất thiết phải đến khu vực giữa sân như thông thường.

Nếu cầu thủ cố tình kéo dài thời gian và không rời sân trong khoảng thời gian này, cầu thủ vào thay sẽ phải đứng bên ngoài sân 1 phút trước khi được phép tham gia trận đấu.

Một thay đổi khác liên quan trực tiếp đến việc chăm sóc y tế. Với cầu thủ phải rời sân để được điều trị chấn thương, cầu thủ đó sẽ phải chờ đủ 1 phút kể từ khi bóng được đưa trở lại cuộc chơi mới được phép trở lại sân. Tuy nhiên, luật có ngoại lệ đối với những chấn thương phát sinh từ một tình huống phạm lỗi thể chất khiến đối phương bị phạt thẻ vàng hoặc thẻ đỏ. Trong trường hợp này, cầu thủ bị chấn thương có thể tiếp tục thi đấu sau khi được đánh giá hoặc điều trị, ngay cả khi quá trình xử lý không thể hoàn tất trong thời gian ngắn.

Việc siết thời gian ở các tình huống dễ phát sinh câu giờ được kỳ vọng giúp các trận đấu tại giải diễn ra liên tục hơn, giảm thời gian bóng chết và tăng thời lượng bóng sống. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn cũng như tính hấp dẫn của các giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam.

Một điểm mới đáng chú ý khác là quyền giao tiếp với trọng tài. Theo quy định được áp dụng, chỉ đội trưởng mới được quyền tiếp cận và trao đổi với trọng tài trong những tình huống liên quan đến quyết định trên sân. Nếu cầu thủ không phải đội trưởng cố tình tiếp cận trọng tài để tranh luận hoặc gây áp lực, người này có thể bị phạt thẻ vàng.

V-League được áp dụng luật "chống câu giờ". ẢNH: MINH HOÀNG

Quy định này hướng tới việc kiểm soát tốt hơn hành vi của cầu thủ, hạn chế tình trạng nhiều cầu thủ cùng vây quanh trọng tài sau những quyết định gây tranh cãi, đồng thời tạo ra một kênh trao đổi rõ ràng giữa hai bên.

Không áp dụng toàn bộ quy định như World Cup 2026

Dù các thay đổi về “chống câu giờ” được đưa vào, nhưng hệ thống giải chuyên nghiệp Việt Nam không áp dụng toàn bộ những quy định mới từng được sử dụng tại World Cup 2026.

Cụ thể, những thay đổi trong giao thức VAR hiện chưa được áp dụng. Bên cạnh đó, V-League cũng không áp dụng quy định rút thẻ đỏ trong tình huống cầu thủ che tay khi giao tiếp, vốn xuất hiện tại World Cup 2026.

Việc áp dụng Luật bóng đá 2026-2027 đã được Ban Trọng tài phổ biến tới các trọng tài và trợ lý trọng tài, trong lớp tập huấn chuẩn bị cho các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia mùa giải 2026-2027, tổ chức tại Hà Nội.

Qua trao đổi tại lớp tập huấn, các trọng tài và trợ lý trọng tài nhận định mùa giải mới có nhiều thay đổi trong luật, đòi hỏi không chỉ lực lượng trọng tài mà cả các đội bóng, cầu thủ và ban huấn luyện phải nắm rõ để tránh những án phạt đáng tiếc.

Đáng chú ý, các quy định mới đã được đưa vào thực tế ngay từ trận Siêu Cúp quốc gia 2025-2026 giữa Công an Hà Nội và Công an TPHCM.

HỮU THÀNH