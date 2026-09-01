Sân Vinh được chọn làm lễ khai mạc LPBank V-League 2026-2027

V-League 2026-2027 sẽ được khởi tranh vào cuối tuần này với trận đấu sớm trên sân Đồng Nai giữa đội chủ nhà và Thể Công Viettel. Tuy nhiên, đây không phải là trận đấu được chọn để tiến hành làm lễ khai mạc cho mùa bóng mới.

Ảnh: VPF

Sân được chọn để tiến hành làm lễ khai mạc mùa giải năm nay là sân Vinh qua cuộc so tài giữa hai đội SLNA và tân binh Bắc Ninh vào lúc 17 giờ 45 ngày 6-9.

Tham dự V-League 2026-2027 có 14 đội, gồm: Công an Hà Nội, Thể Công Viettel, Hà Nội FC, SLNA, Hà Tĩnh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Hoàng Anh Gia Lai, Đà Nẵng, Công an TPHCM, Thanh Hóa và Đồng Nai. Theo điều lệ giải, hai đội đứng cuối bảng xếp hạng chung cuộc sẽ xuống thi đấu hạng Nhất mùa bóng tiếp theo.

Đội vô địch nhận tiền thưởng 5 tỷ đồng; đội hạng nhì nhận 3 tỷ đồng và đội hạng ba nhận 1,5 tỷ đồng. Ngoài ra, Ban tổ chức sẽ trao các giải thưởng phụ như Giải phong cách (200 triệu đồng); CLB có nhiều cầu thủ trẻ tham gia giải nhất; HLV xuất sắc, Cầu thủ xuất sắc, Vua phá lưới… 20 triệu đồng cho mỗi giải thưởng.

Công tác chuẩn bị cho mùa giải mới đã hoàn tất. Sáng 1-9, VFF và công ty VPF đã làm lễ bế mạc tập huấn giám sát, trọng tài và trợ lý trọng tài tham gia điều hành mùa bóng mới. Tại lễ bế mạc, các giám sát, trọng tài đã được trao giấy chứng nhận và thẻ làm nhiệm vụ ở mùa bóng 2026-2027.

KHÁNH VÂN