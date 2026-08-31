Hà Nội FC chiêu mộ cựu tuyển thủ Australia Adam Taggart

Ngày 31-8, Hà Nội FC đã chính thức công bố việc hoàn tất bản hợp đồng với tiền đạo kỳ cựu Adam Taggart. Sự xuất hiện của cựu tuyển thủ Australia 32 tuổi này được kỳ vọng sẽ nâng chất đáng kể cho hàng công của đội bóng thủ đô trong chiến dịch cạnh tranh ngôi vô địch mùa giải năm nay.

Tiền đạo kỳ cựu Adam Taggart (Ảnh: HNFC)

Adam Taggart sinh năm 1993 tại Perth (Australia), sở hữu chiều cao 1,83m và thi đấu ở vị trí tiền đạo cắm. Trước khi cập bến V-League, Taggart đã có một sự nghiệp lẫy lừng khi chinh chiến tại nhiều nền bóng đá lớn ở châu Âu và châu Á như Anh, Scotland, Hàn Quốc, Nhật Bản và Australia.

Anh từng khoác áo các CLB danh tiếng như Fulham, Dundee United, Brisbane Roar, Suwon Samsung Bluewings, Cerezo Osaka và Perth Glory. Trước khi chia tay đội bóng quê hương Perth Glory để sang Việt Nam, Taggart đã kịp ghi danh vào lịch sử với tư cách là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại của CLB này tại đấu trường A-League.

Không chỉ có bản lý lịch CLB ấn tượng, Adam Taggart còn là một "sát thủ" dày dặn kinh nghiệm ở cấp độ quốc tế. Anh từng có 22 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Australia và đặc biệt là từng góp mặt tại VCK FIFA World Cup 2014.

Song song với việc kích nổ "bom tấn" Adam Taggart, Hà Nội FC cũng thông báo chia tay một tiền đạo người Australia khác là David Fisher. Như vậy, bộ khung trên hàng công của đội bóng áo tím mùa tới sẽ bao gồm các gương mặt: Hoàng Hên, Hai Long, ngoại binh Taggart và tiền đạo Việt kiều Pháp Aymeric Faurand-Tournaire.

Lịch thi đấu tháng 9 của Hà Nội FC trước khi giải trong nước tạm nghỉ để tập trung đội tuyển Việt Nam

Khác với sự mua sắm ồ ạt từ các đối thủ cạnh tranh như CAHN, Ninh Bình hay Nam Định, Hà Nội FC dưới sự dẫn dắt của HLV Harry Kewell chọn hướng đi bền vững. Sau một mùa giải cầm quân tại V-League, chiến lược gia người Australia đã thấu hiểu sâu sắc môi trường bóng đá Việt Nam.

Hà Nội FC tiếp tục vận dụng tối đa điểm mạnh từ nguồn cầu thủ tự đào tạo, kết hợp với việc bổ sung những ngoại binh chất lượng cao. Trong đội hình ấy, những cựu binh như Hùng Dũng và Văn Quyết vẫn đóng vai trò là "linh hồn", đóng vai trò cầu nối quan trọng trong giai đoạn chuyển giao thế hệ của CLB.

Chia sẻ trước thềm mùa giải mới, HLV Harry Kewell đầy tự tin cho biết: "Chúng tôi đã có một giai đoạn tiền mùa giải rất chất lượng và toàn đội đang tập trung tối đa. Tôi biết rõ khả năng của các học trò và những gì đội bóng có thể làm được. Tất cả chúng tôi đều đang rất hào hứng và sẵn sàng cho một chương mới".

Tại vòng mở màn V-League 2026-2027, Hà Nội FC sẽ có trận đấu ra quân đầy thử thách gặp đối thủ Công an TPHCM trên sân Bình Dương vào ngày 5-9 tới.

QUỐC CƯỜNG