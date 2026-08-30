Siêu Cúp Quốc gia 2025-2026: Cúp vô địch sẽ vào TPHCM?

Trận tranh Siêu Cúp Quốc gia giữa CLB Công an Hà Nội (CAHN) và CLB Công an TPHCM diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 30-8 trên sân Hàng Đẫy được xem là cuộc khai màn đầy hứa hẹn cho mùa giải mới 2026-2027.

Tiến Linh giữa vòng vây của hàng phòng ngự CAHN trong cuộc so tài giữa hai đội tại V-Legue 2025-2026. Ảnh: VPF

Đây là cuộc so tài đỉnh cao giữa hai nhà vô địch của mùa bóng trước. Cả hai đội cùng khát khao khẳng định vị thế bằng danh hiệu đầu tay.

Lột xác mạnh mẽ để hướng đến đỉnh cao

Để chuẩn bị cho trận đấu lớn này, CLB Công an TPHCM đã sớm di chuyển ra Hà Nội nhằm bắt nhịp với điều kiện thời tiết và sân bãi. Ngay sau khi khép lại mùa giải 2025-2026, ban lãnh đạo đội bóng miền Nam lập tức nâng cấp toàn diện đội hình. Từ chiếc ghế HLV trưởng cho đến hơn 10 bản hợp đồng mới được đưa về đội, tất cả đều là những cái tên vô cùng chất lượng.

Bên cạnh 4 ngoại binh lần đầu góp mặt tại đấu trường V-League, hàng công của Công an TPHCM có thêm sự phục vụ của Olaha Mạnh Đức. Sự bổ sung này được kỳ vọng sẽ tăng cường thế công. Ngoài ra, bộ ba cầu thủ Việt kiều gồm Khoa Ngô, Williams Minh Hoàng và thủ thành Patrik Lê Giang được kỳ vọng mang lại sức bật mới cho lối chơi của đội bóng.

Văn Đức sẽ có trận đấu nhiều cảm xúc khi đối đầu với đội bóng cũ

Trận đấu này cũng mang lại nhiều cảm xúc đặc biệt cho tiền đạo Phan Văn Đức khi anh có cơ hội đối đầu với những người đồng đội cũ bên phía CAHN. Trước thềm mùa giải, Công an TPHCM đã có chuyến tập huấn bổ ích tại Thái Lan.

Những trận giao hữu chất lượng tại đây đã giúp tân HLV trưởng Diles Athanasios Arthur tìm ra bộ khung ưng ý nhất, sẵn sàng đáp ứng kỳ vọng lớn từ ban lãnh đạo và người hâm mộ.

Lợi thế sân nhà đối đầu bài toán thể lực

Ở bên kia chiến tuyến, CLB CAHN lại sở hữu những lợi thế rất riêng. Đôi chân của các học trò HLV Alexandre Polking đã được "làm nóng" từ sớm thông qua trận tranh vé play-off AFC Champions League Elite - nơi họ vừa giành chiến thắng thuyết phục ngay trên sân khách trước đối thủ mạnh Adelaide (Australia).

Không chỉ vậy, dàn tuyển thủ quốc gia trong đội hình CAHN cũng đang có tâm lý vô cùng hưng phấn sau khi cùng đội tuyển Việt Nam bước lên ngôi vương tại ASEAN Cup 2026.

Sở hữu dàn sao chất lượng cùng tham vọng lớn, CAHN rõ ràng có điểm tựa vững chắc khi được chơi trên chảo lửa Hàng Đẫy. Tuy nhiên, bài toán đặt ra cho HLV Polking là liệu những trụ cột như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Đình Bắc hay Đoàn Văn Hậu... có kịp hồi phục thể lực tốt nhất sau một chiến dịch ASEAN Cup đầy bào mòn hay chưa?

CLB Công an TPHCM sẽ trình làng mùa bóng 2026-2027 với bộ khung nhiều tân binh chất lượng. Ảnh: CLB

Ở chiều ngược lại, sự thay đổi toàn diện từ băng ghế huấn luyện đến lực lượng của Công an TPHCM vô tình trở thành một "vũ khí bí mật". Việc đối thủ thay máu đội hình sẽ khiến HLV Polking gặp không ít khó khăn trong việc bắt bài con người cũng như chiến thuật của chiến lược gia Diles Athanasios Arthur.

Một trận cầu đỉnh cao, khó lường và tràn đầy kịch tính đang chờ đợi người hâm mộ bóng đá nước nhà vào cuối tuần này.

Dự đoán: CAHN 1-2 Công an TPHCM.

QUỐC CƯỜNG