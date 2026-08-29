Duy Mạnh lỡ hẹn cùng FIFA ASEAN Cup 2026

Để điều trị dứt điểm chấn thương, hậu vệ Duy Mạnh sẽ sang Mỹ phẫu thuật vào đầu tuần sau. Anh sẽ vắng mặt ở giai đoạn đầu LPBank V-League 2026-2027 cũng như FIFA ASEAN Cup 2026.

Duy Mạnh và con trai đến sân Mỹ Đình cổ vũ cho các đồng đội ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 (Ảnh: FBNV)

Chấn thương của Duy Mạnh đến từ trước lúc đội tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị ASEAN Cup 2026. Khi ấy HLV Kim Sang-sik đã phải thay đổi ban cán sự đội tuyển khi trao băng đội trưởng cho Nguyễn Quang Hải.

Tuy không thể ra sân cùng các đội nhưng Duy Mạnh không bỏ sót trận đấu nào của đội trên sân Mỹ Đình. Hình ảnh đáng nhớ là Hai Long và Xuân Mạnh cùng cầm chiếc áo đấu mang tên Duy Mạnh, giơ cao khi ăn mừng chức vô địch cùng tuyển Việt Nam, như là lời động viên chúc đồng đội sớm bình phục.

Để chữa trị dứt điểm chấn thương, hậu vệ đang thuộc biên chế Hà Nội FC sẽ sang Mỹ để phẫu thuật, dự kiến đến tháng 2-2027 mới có thể trở lại sân cỏ.

Hai Long và Xuân Mạnh cùng cầm chiếc áo đấu mang tên Duy Mạnh, giơ cao khi mừng chức vô địch cùng tuyển Việt Nam (Ảnh: FBNV)

Vắng hậu vệ nhiều kinh nghiệm như Duy Mạnh ở phần đầu mùa bóng 2026-2027 cũng là thách thức lớn cho Hà Nội FC trong mục tiêu tranh vô địch V-League 2026-2027.

Mùa bóng 2026-2027 sẽ chính thức được khởi động bằng trận tranh Siêu Cúp quốc gia vào tối 30-8 giữa CLB Công an Hà Nội và CLB Công an TPHCM trên sân Hàng Đẫy.

Cùng với Hà Nội FC, Thể Công Viettel thì hai đội trên được đưa vào nhóm ứng viên hàng đầu tranh ngôi vô địch mùa này.

QUỐC CƯỜNG