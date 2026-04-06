Duy Mạnh, Tuấn Hải ‘tiếp lửa’ cho các cầu thủ nhí trước giải

Bộ đôi cầu thủ của Hà Nội FC và đội tuyển Việt Nam – Đỗ Duy Mạnh, Phạm Tuấn Hải đã có mặt tại Họp báo công bố giải nhi đồng U11 toàn quốc 2026 để truyền cảm hứng cho các cầu thủ nhí tham dự giải.

Giải bóng đá nhi đồng U11 toàn quốc 2026 do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam là Nhà tài trợ chính. Sáng ngày 6-4, Họp báo của giải đấu được tổ chức tại Hà Nội. Trung vệ Đỗ Duy Mạnh và tiền đạo Phạm Tuấn Hải tới dự với tư cách khách mời nhằm truyền cảm hứng cho các cầu thủ tham dự giải.

Theo đó, giải đấu năm nay có 53 đội đến từ 27 tỉnh thành tham dự. Các đội sẽ thi đấu vòng loại từ ngày 21-7 đến 6-8 tại 3 địa điểm Đắk Lắk, Hải Phòng và Quảng Ngãi. 24 đội có thành tích tốt nhất ở vòng loại sẽ giành quyền vào vòng chung kết. Đây cũng là điểm mới của Giải nhi đồng U11 toàn quốc năm nay, bởi những mùa giải trước chỉ có 16 đội giành quyền vào vòng trong. Việc tăng số đội vào vòng chung kết nhằm giảm tải sức ép cho các đội ở vòng loại.

Trải qua 29 năm, Giải bóng đá nhi đồng U11 toàn quốc đã khẳng định vị thế là sân chơi bóng đá trẻ quy mô lớn hàng đầu cả nước, nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, người hâm mộ và đặc biệt là lứa tuổi nhi đồng.

Từ giải đấu này, nhiều cầu thủ đã trưởng thành và góp mặt trong các cấp độ đội tuyển quốc gia, có thể kể đến Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Quang Hải, Vũ Văn Thanh, Trần Đình Trọng, Nguyễn Thành Chung, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Văn Toàn, Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Hai Long… góp phần mang lại thành tích cho bóng đá Việt Nam.

HƯƠNG NGUYỄN