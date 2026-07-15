Quả bóng vàng Hoàng Đức: Tuyển Việt Nam rất buồn khi phải chia tay Duy Mạnh

Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức thừa nhận đội tuyển Việt Nam đều tiếc nuối khi đội trưởng Đỗ Duy Mạnh không thể đồng hành tại ASEAN Cup 2026 vì chấn thương.

Trung vệ kỳ cựu Đỗ Duy Mạnh lỡ hẹn ASEAN Cup 2026. ẢNH: NHẬT ĐOÀN

Sau khi được đội ngũ y tế theo dõi và đánh giá, HLV Kim Sang-sik quyết định để Duy Mạnh trở về CLB chủ quản Hà Nội tiếp tục điều trị chấn thương. Theo kết luận của bộ phận y tế, trung vệ sinh năm 1996 cần thêm thời gian hồi phục hoàn toàn và việc tiếp tục tập luyện, thi đấu ở thời điểm hiện tại có thể ảnh hưởng đến quá trình điều trị.

Chia sẻ trước buổi tập chiều 15-7, Hoàng Đức không giấu được sự tiếc nuối khi nói về sự vắng mặt của người đội trưởng. Anh nói: “Duy Mạnh từ đầu đợt tập trung đến nay chủ yếu tập hồi phục riêng và chưa thể tập luyện bình thường cùng toàn đội. Khi biết anh không thể tiếp tục đồng hành ở giải đấu sắp tới, tất cả chúng tôi đều rất buồn. Tôi chỉ mong anh sớm bình phục để trở lại cùng đội tuyển Việt Nam ở những giải đấu tiếp theo”.

Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức

Trước khi chia tay đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik cũng đã trực tiếp gặp gỡ, động viên Duy Mạnh. Nhà cầm quân người Hàn Quốc mong học trò tập trung điều trị, sớm lấy lại thể trạng tốt nhất để trở lại khoác áo đội tuyển Việt Nam trong các đợt tập trung tiếp theo.

Bên cạnh câu chuyện của Duy Mạnh, Hoàng Đức đánh giá chuyến tập huấn gần 2 tuần tại Hàn Quốc mang lại nhiều giá trị chuyên môn cho đội tuyển Việt Nam. Theo đương kim Quả bóng vàng Việt Nam, ba trận đấu tập với các đối thủ có trình độ tăng dần giúp các cầu thủ cải thiện thể lực, tăng sự gắn kết và hiểu rõ hơn những yêu cầu chiến thuật mà Ban huấn luyện đặt ra.

Hoàng Đức tiếp lời: “Mỗi buổi tập và mỗi trận đấu, ban huấn luyện đều có những yêu cầu khác nhau. Toàn đội đang từng bước thích nghi với lối chơi, chiến thuật của HLV Kim Sang-sik và cố gắng hoàn thiện từng ngày”.

Tiền đạo nhập tịch Nguyễn Tài Lộc đang thích nghi với đội tuyển Việt Nam. ẢNH: NHẬT ĐOÀN

Nhận xét về tân binh nhập tịch gốc Brazil Nguyễn Tài Lộc, Hoàng Đức đánh giá cao khả năng hòa nhập cũng như những phẩm chất chuyên môn của người đồng đội mới. Theo anh, mọi cầu thủ được triệu tập đều xứng đáng và có vai trò quan trọng trong tập thể. Tiền vệ 28 tuổi đặc biệt ấn tượng với tốc độ và khả năng đá phạt của Tài Lộc, đồng thời kỳ vọng cầu thủ này sẽ đóng góp nhiều bàn thắng cũng như các pha kiến tạo cho đội tuyển trong thời gian tới.

Hoàng Đức cũng cho rằng việc HLV Kim Sang-sik thường xuyên bố trí các cầu thủ thi đấu ở nhiều vị trí khác nhau trong các trận đấu tập là tín hiệu tích cực. Điều này giúp đội tuyển Việt Nam có thêm phương án nhân sự và chiến thuật trước khi bước vào ASEAN Cup 2026.

Đội tuyển Việt Nam đã trở lại tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) sau chuyến tập huấn ở Incheon (Hàn Quốc). Ban huấn luyện tiếp tục duy trì cường độ tập luyện nhằm hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng trước ASEAN Cup 2026.

Theo kế hoạch, Hoàng Đức cùng đồng đội sẽ có thêm một buổi tập tại Hà Nội rồi di chuyển lên Thái Nguyên vào ngày 17-7. Trận giao hữu với Myanmar ngày 18-7 sẽ là màn tổng duyệt cuối cùng trước khi thầy trò HLV Kim Sang-sik lên đường sang Thái Lan đá trận ra quân vòng bảng ASEAN Cup 2026 gặp Timor-Leste.

HỮU THÀNH