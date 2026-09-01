77/78 trọng tài vượt qua bài kiểm tra gắt gao cho mùa bóng mới

Trước thềm mùa bóng 2026-2027, công tác tập huấn dành cho các giám sát trận đấu, giám sát trọng tài, trợ lý trọng tài và trọng tài VAR đã được VFF và VPF rà soát kỹ lưỡng. Đáng chú ý khi đây là mùa đầu tiên công tác tập huấn và kiểm tra thể lực trọng tài được tiến hành hai lần.

Các trọng tài, trợ lý trọng tài trong phần kiểm tra thể lực. Ảnh: VPF

Lần kiểm tra thể lực đầu tiên cho "Vua sân cỏ" được tiến hành vào đầu tháng 8. Đến ngày cuối cùng của tháng 8, vào cuối đợt tập huấn giám sát trọng tài, trọng tài, công tác kiểm tra thể lực đối với các trọng tài tiếp tục được tổ chức. Sự thận trọng của VPF nhằm đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu chuyên môn của trọng tài trước khi bước vào thực hiện nhiệm vụ tại các Giải Bóng đá Chuyên nghiệp Quốc gia mùa giải mới.

Có tổng cộng 78 trọng tài, trợ lý trọng tài tham gia kiểm tra, gồm 41 trọng tài và 37 trợ lý trọng tài. Kết quả, 77/78 người hoàn thành các bài kiểm tra thể lực, trong đó có 36 trợ lý trọng tài đạt yêu cầu.

Một số trọng tài tham dự chương trình tập huấn để phục vụ công tác VAR không tham gia nội dung kiểm tra thể lực.

Có 78 trọng tài, trợ lý trọng tài tham dự khóa tập huấn trước ngày khai mạc mùa bóng 2026-2027

Đây là một trong những nội dung quan trọng trong chương trình tập huấn đầu mùa của VPF, góp phần đánh giá và chuẩn bị lực lượng trọng tài, trợ lý trọng tài đảm bảo thể lực và chuyên môn, sẵn sàng làm nhiệm vụ tại các Giải Bóng đá Chuyên nghiệp Quốc gia 2026-2027.

Chương trình tập huấn giám sát, trọng tài trước mùa giải Bóng đá Chuyên nghiệp 2026-2027 đợt tiếp theo sẽ diễn ra tại TPHCM từ ngày 6-9 đến 9-9 sắp tới.

QUỐC CƯỜNG