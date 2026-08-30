Đình Bắc góp công cùng Công an Hà Nội đoạt Siêu Cúp quốc gia

Tuyển thủ Nguyễn Đình Bắc đóng góp 1 pha lập công trong chiến thắng 5-0 của CLB chủ quản Công an Hà Nội (CAHN) trước CLB Công an TPHCM, qua đó giúp thầy trò HLV Mano Polking bảo vệ thành công danh hiệu Siêu Cúp quốc gia 2025-2026.

Tuyển thủ Nguyễn Đình Bắc đóng góp 1 bàn thắng. Ảnh: DUY ANH

CAHN gặp Công an TPHCM trên sân Hàng Đẫy vào tối 30-8 với việc đăng ký tiền vệ Nguyễn Quang Hải, hậu vệ Đoàn Văn Hậu và tiền đạo Nguyễn Đình Bắc trên băng ghế dự bị, sau khi cả 3 cùng đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup trước đó 4 ngày.

Trong khi đó, thủ môn số 1 của đội tuyển Việt Nam Lê Giang Patrik tiếp tục làm điểm tựa cho Công an TPHCM trước CAHN.

Lợi thế sân nhà giúp CAHN nhập cuộc chủ động và nhanh chóng tạo ra sức ép lên khung thành Công an TPHCM.

Ngay phút thứ 8, CAHN đã có bàn thắng vượt lên dẫn 1 - 0. Cao Pendant Quang Vinh xử lý kỹ thuật bên cánh trái, đột phá vào vòng cấm rồi thực hiện quả tạt để Alan Grafite trong thế trống trải đánh đầu tung lưới Công an TPHCM.

Phút 26, Lê Giang có pha băng ra xuất sắc, giành chiến thắng trong tình huống đối mặt với Văn Đô để cứu thua cho Công an TPHCM. Tuy nhiên, chỉ một phút sau, thủ môn này vẫn phải vào lưới nhặt bóng. Hàng thủ đội khách phá bóng không tốt, tạo điều kiện để Alan Grafite dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 2-0 và hoàn tất cú đúp.

Thủ môn Lê Giang Patrik có nhiều pha cứu thua cho Công an TPHCM. Ảnh: DUY ANH

CAHN áp đảo xuyên suốt hiệp 1. Alan dù có 2 pha lập công nhưng vẫn bỏ lỡ một số cơ hội khác. Bên cạnh đó, các pha dứt điểm của Stefan Mauk, Bùi Hoàng Việt Anh và Leo Artur cũng chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Phút 45+3, Leo Artur chọc khe để Brayan Perea thoát xuống, vượt qua thủ môn Lê Giang rồi dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, khép lại hiệp 1 với lợi thế dẫn 3-0 cho CAHN. Trong khi đó, Công an TPHCM chỉ có một cơ hội đáng kể ở phút 45, khi Williams đối mặt Nguyễn Filip nhưng dứt điểm ra ngoài.

Lợi thế dẫn 3 bàn giúp CAHN chủ động giảm nhịp độ trận đấu và lùi sâu về sân nhà để bảo toàn thành quả. Điều này mở ra cơ hội để Công an TPHCM triển khai bóng nhiều hơn, trong khi CAHN chờ đợi thời cơ chuyển đổi trạng thái.

CAHN bảo vệ thành công danh hiệu Siêu Cúp quốc gia. Ảnh: MINH HOÀNG

Phút 66, HLV Mano Polking tung bộ ba tuyển thủ Quang Hải, Đình Bắc và Văn Hậu vào sân. Chỉ ba phút sau khi xuất hiện trên sân, Đình Bắc đã để lại dấu ấn. Leo Artur chọc khe để Đình Bắc thoát xuống, vượt qua tầm với của thủ môn Lê Giang rồi dứt điểm nâng tỷ số lên 4-0.

Phút 72, Leo Artur tiếp tục đóng vai trò kiến tạo, lần này với quả tạt để tân binh Frans Putros đánh đầu nâng tỷ số lên 5-0. Đến phút 78, Đình Bắc có cơ hội hoàn tất cú đúp nhưng không thắng được Lê Giang trong thế đối mặt.

Đây cũng là điểm nhấn cuối cùng của CAHN trong trận đấu, khép lại chiến thắng 5-0 trước Công an TPHCM và giúp thầy trò HLV Mano Polking bảo vệ thành công danh hiệu Siêu Cúp quốc gia.

CAHN trở thành đội bóng thứ 5 bảo vệ thành công danh hiệu Siêu Cúp quốc gia, sau SLNA, HAGL, Becamex TPHCM và Hà Nội FC.

HỮU THÀNH