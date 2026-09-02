Bóng đá trong nước

Lịch thi đấu LPBank V-League 2026-2027 (vòng 1)

SGGPO

Mùa bóng chuyên nghiệp vô địch quốc gia 2026-2027 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 4-9 với trận đấu sớm giữa hai đội Đồng Nai và Thể Công Viettel.

Lịch thi đấu LPBank V-League 2026-2027 (vòng 1)

Các cầu thủ Đồng Nai vốn chỉ là tân binh nhưng đã chuẩn bị dàn cầu thủ khá hùng hậu với nhiều cầu thủ kinh nghiệm ở đấu trường V-League. Trong khi đó Thể Công Viettel đang là đương kim Á quân và hướng đến mục tiêu cao ở giải lần này.

Dù đó là trận đấu sớm, nhưng trận đấu khai mạc V-League chính thức sẽ diễn ra giữa hai đội SLNA và Bắc Ninh trên sân Vinh vào ngày 5-9. Cũng vào ngày 5-9, đại diện của TPHCM là Công an TPHCM sẽ đá trận ra quân trên sân nhà khi tiếp Hà Nội FC.

Còn đội đương kim vô địch Công an Hà Nội cũng gặp thuận lợi ở ngày khai mạc giải khi tiếp Hà Tĩnh bị đánh giá thấp hơn rất nhiều ngay trên sân Hàng Đẫy.

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KHÁNH VÂN

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Thể Công Công an TPHCM Công an Hà Nội Sân Vinh Hùng hậu Đương kim Sân Hàng Đẫy Sông Lam Nghệ An V-League Á quân

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