CLB Ninh Bình giữ chân Quả bóng Vàng Nguyễn Hoàng Đức đến năm 2030

Trước thềm mùa giải mới, CLB Ninh Bình đã kích nổ bản hợp đồng "bom tấn" khi giữ chân thành công tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức bằng một bản hợp đồng dài hạn đến năm 2030.

Nguyễn Hoàng Đức gia hạn hợp đồng với CLB Ninh Bình đến năm 2030. Ảnh: NBFC

Dù hợp đồng hiện tại của Hoàng Đức vẫn còn thời hạn một năm, ban lãnh đạo CLB Ninh Bình và Quả bóng Vàng Việt Nam 2025 đã nhanh chóng đạt được tiếng nói chung để ký kết gia hạn. Đây được xem là sự tưởng thưởng hoàn toàn xứng đáng cho những đóng góp bền bỉ của Hoàng Đức - người đã và đang sắm vai trò thủ lĩnh tinh thần lẫn chuyên môn của đội bóng cố đô.

Thông báo chính thức từ CLB Ninh Bình khẳng định vị thế lớn của tiền vệ này: "Trong chiến lược phát triển của CLB, Hoàng Đức được xác định không chỉ là đội trưởng, trụ cột chuyên môn mà còn là gương mặt tiêu biểu cho tinh thần và khát vọng vươn tầm của đội bóng".

Ban lãnh đạo đội bóng kỳ vọng với tài năng, bản lĩnh cùng tác phong chuyên nghiệp, Hoàng Đức sẽ là hạt nhân quan trọng trong hành trình xây dựng Ninh Bình thành một tập thể có lối chơi cống hiến, cạnh tranh sòng phẳng tại đấu trường quốc nội và từng bước vươn ra sân chơi châu Á.

Đáng chú ý, bản hợp đồng mới giữa hai bên không chỉ ràng buộc tương lai của tiền vệ sinh năm 1998 tại sân Ninh Bình, mà còn mở ra một chương mới cho sự nghiệp của anh. Đại diện CLB Ninh Bình tiết lộ hợp đồng có đính kèm những điều khoản đặc biệt, định hướng và tạo điều kiện cho ngôi sao này ra nước ngoài thi đấu nhằm phát huy năng lực và nâng cao hình ảnh CLB.

Giám đốc Điều hành CLB Ninh Bình, ông Quang Việt và Hoàng Đức tại lễ ký hợp đồng sáng 3-9

"Thỏa thuận mới thể hiện sự đồng thuận về tầm nhìn giữa hai bên. CLB Ninh Bình luôn tôn trọng khát vọng phát triển nghề nghiệp của Hoàng Đức. Chúng tôi sẵn sàng xem xét, tạo điều kiện vào thời điểm phù hợp nếu anh có cơ hội xuất ngoại trong môi trường chất lượng, với một kế hoạch đủ tốt để phát huy năng lực, đạt được thành công và góp phần nâng cao hình ảnh cầu thủ Việt Nam trên đấu trường quốc tế", đại diện CLB Ninh Bình chia sẻ.

Gia nhập CLB Ninh Bình từ mùa giải 2024-2025, Nguyễn Hoàng Đức đã lập tức chứng minh giá trị của ngôi sao hàng đầu bóng đá nội. Anh sắm vai đầu tàu đưa Ninh Bình lên ngôi vô địch giải Hạng Nhất quốc gia 2024-2025, đồng thời cá nhân anh cũng ẵm luôn danh hiệu cao quý Quả bóng Vàng Việt Nam 2025.

Ngay sau khi thăng hạng, tại mùa giải V-League 2025-2026 vừa qua, phong độ chói sáng của tiền vệ tài hoa này tiếp tục giúp CLB Ninh Bình tạo nên bất ngờ lớn khi cán đích ở vị trí thứ 3, mang về tấm Huy chương Đồng quý giá. Việc cam kết tương lai đến năm 2030 cho thấy tham vọng cực lớn của CLB Ninh Bình trong việc soán ngôi các thế lực cũ để thống trị bản đồ bóng đá Việt Nam trong những năm tới.

QUỐC CƯỜNG