Đối thủ của U23 Việt Nam mang đội hình U21 tham dự ASIAD 2026

U23 Uzbekistan, đối thủ được đánh giá mạnh nhất của U23 Việt Nam tại vòng bảng ASIAD 2026, sử dụng toàn bộ cầu thủ U21 và không tận dụng 3 suất cầu thủ quá tuổi, nhằm hướng đến vòng chung kết U23 châu Á 2028.

U23 Uzbekistan là một trong những đối thủ cạnh tranh trực tiếp với U23 Việt Nam cho hai suất vào tứ kết ASIAD 2026. ẢNH: UFA

HLV Ravshan Khaydarov của U23 Uzbekistan đã triệu tập 26 cầu thủ cho đợt tập trung bắt đầu từ ngày 1-9 tại thủ đô Tashkent. Đây mới là danh sách sơ bộ. Sau chuyến tập huấn tại Trung Quốc và thi đấu giao hữu với đội chủ nhà vào ngày 10-9, U23 Uzbekistan sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự ASIAD 2026.

Dù không sử dụng các cầu thủ quá tuổi, Uzbekistan vẫn sở hữu đội hình đáng chú ý. Nổi bật nhất là tiền vệ Mukhammadali Urinboev hiện khoác áo Royal Antwerp tại giải VĐQG Bỉ. Anh có thể thi đấu ở vị trí hộ công cũng như hai hành lang cánh. Theo Transfermarkt, Urinboev được định giá khoảng 400.000 euro, thuộc nhóm cầu thủ có giá trị cao tại ASIAD 2026. Trước khi sang Bỉ, tiền vệ 21 tuổi từng có thời gian khoác áo đội trẻ Brentford của Anh.

Ngoài Urinboev, các cầu thủ còn lại của U23 Uzbekistan chủ yếu đang thi đấu tại giải quốc nội, trong màu áo những CLB hàng đầu như Pakhtakor, Nasaf và Olympic MobiUz. Nhiều gương mặt đã thường xuyên được triệu tập lên U23 Uzbekistan từ đầu năm 2026, như Samandar Muratbaev, Saidkhon Khamidov, Quvonchbek Khushvaktov hay Dilshod Murtazoev.

Toàn bộ lực lượng được triệu tập dự ASIAD 2026 đều là những cầu thủ thuộc lứa U21, nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2028, tương tự đội tuyển U23 Việt Nam. Đây là giải đấu có ý nghĩa đặc biệt khi kết quả tại sân chơi này sẽ xác định các suất tham dự môn bóng đá nam Olympic Los Angeles 2028. Tuy nhiên, thầy trò HLV Khaydarov vẫn đặt mục tiêu cạnh tranh thành tích cao tại sân chơi châu lục tổ chức ở Nhật Bản vào giữa tháng 9.

U23 Uzbekistan cũng có quá trình chuẩn bị khá tích cực cho ASIAD 2026. Trong chuyến tập huấn tại Slovenia hồi tháng 6, đại diện đến từ Trung Á chỉ để thua U23 Nhật Bản với tỷ số 0-1, trước khi gây ấn tượng bằng chiến thắng 1-0 trước U23 Mỹ.

Tại ASIAD 2026, đội tuyển trẻ Uzbekistan nằm ở bảng C và lần lượt gặp Philippines ngày 15-9, Kuwait ngày 18-9, trước khi đối đầu U23 Việt Nam ngày 22-9. Cuộc chạm trán với thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh được dự báo là trận đấu quan trọng nhất vòng bảng, bởi kết quả có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua giành ngôi đầu. Theo đó, hai đội đứng đầu bảng C sẽ đoạt vé vào vòng tứ kết.

Danh sách sơ bộ của U23 Uzbekistan chuẩn bị cho ASIAD 2026. ẢNH: UFA

HỮU THÀNH