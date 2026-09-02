Đường đến vinh quang không trải bằng hoa hồng

Một tuần vừa qua, quê nhà Yên Trung (Nghệ An) của tuyển thủ Nguyễn Đình Bắc rộn ràng hơn hẳn. Bạn bè và người hâm mộ từ nhiều nơi liên tục tìm về chúc mừng anh sau hành trình đầy tự hào cùng đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 - giải đấu mà Đình Bắc bước lên đỉnh cao với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất.

Từ những ngày gian khó

Trong căn nhà nhỏ, ông Nguyễn Đình Ấp - bố Đình Bắc, tất bật tiếp khách, còn mẹ anh - bà Nguyễn Thị Ngọc, vội vã ra chợ chuẩn bị mâm cơm đãi bà con chòm xóm. Niềm hạnh phúc gia đình lan tỏa thành niềm vui chung của cả vùng quê, bởi cậu bé Bắc “Còi” ngày nào giờ đã trở thành niềm tự hào của người yêu bóng đá Nghệ An.

Đình Bắc nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc ASEAN Cup 2026. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Đình Bắc là con út trong gia đình có hai chị em. Bố làm nông, mẹ buôn bán nhỏ, hai ông bà chưa ngày nào hết vất vả để lo cho gia đình. Sau những chuyến “khăn gói” đi cổ vũ con thi đấu, ông Ấp và bà Ngọc lại lật đật trở về với công việc thường nhật, bởi cuộc sống mưu sinh không cho phép họ vui mừng quá lâu.

Ở vùng quê ấy, người dân thường nói vui rằng muốn thay đổi cuộc đời thì phải đi xuất khẩu lao động hoặc theo nghiệp bóng đá. Trái bóng tròn từng giúp những tên tuổi như Ngô Quang Trường, Phạm Văn Quyến, Lê Công Vinh, Trần Đình Hoàng trở thành niềm hãnh diện của quê hương. Và Đình Bắc cũng lấy chính các thế hệ đi trước làm tấm gương để phấn đấu.

Những năm tháng cạnh tranh khốc liệt tại lò Sông Lam Nghệ An, Đình Bắc vì thấp bé, gầy gò nên bị trả về - biệt danh Bắc “Còi” cũng bắt nguồn từ đó. Đặt chân vào Huế thử sức, rào cản thể hình một lần nữa khiến anh phải tạm gác giấc mơ sân cỏ. Gia đình từng định hướng cho anh sau khi học xong lớp 12 sẽ sang Nhật Bản xuất khẩu lao động.

Bắc hiểu nỗi lo của bố mẹ, nhưng trong lòng anh, đam mê bóng đá chưa bao giờ tắt. “Tôi từng nghĩ nếu không thể theo được con đường bóng đá thì mới xuất khẩu lao động”, anh nhớ lại.

Không thể thi đấu chuyên nghiệp, Đình Bắc tìm đến các sân “phủi” để tiếp tục chơi bóng. Cơ hội bất ngờ mỉm cười khi một người quen giới thiệu anh vào Quảng Nam thử việc.

Nhờ năng lực chuyên môn và khát vọng vươn lên, chàng trai 18 tuổi nhanh chóng thuyết phục ban huấn luyện và được HLV Văn Sỹ Sơn đưa lên đội một Quảng Nam, chính thức trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Bắc “Còi” với thể hình từng là điểm yếu, nay vụt lớn với chiều cao hơn 1,80m cùng nền tảng thể lực sung mãn.

Đình Bắc hiểu rằng bóng đá nhà nghề là hành trình dài đầy thử thách và rủi ro. Những gian truân giúp anh thêm bản lĩnh, nhưng sự nổi tiếng đến quá nhanh cũng từng khiến chàng trai trẻ chệch hướng. Đầu năm 2024, sau bàn thắng vào lưới Nhật Bản tại Asian Cup, Đình Bắc vụt sáng trở thành cái tên được săn đón hàng đầu. Nhưng chính áp lực từ sự tung hô ấy từng khiến anh vướng vào “bệnh ngôi sao”.

Ngôi sao biết sẻ chia

Lời phê bình nghiêm khắc về “bệnh ngôi sao” của HLV Văn Sỹ Sơn trên truyền thông từng khiến Đình Bắc tổn thương. Nhưng chính sự khắt khe ấy đã giúp anh nhìn lại mình. Anh từng khóc vì thương bố mẹ phải nghe những lời bàn tán về mình, nhưng cũng hiểu nếu thầy Sơn không kỳ vọng, ông đã không nghiêm khắc đến thế.

Đình Bắc nỗ lực vượt qua áp lực để trở lại với vị thế một ngôi sao. Ngày đối đầu đội bóng cũ Quảng Nam, anh thể hiện sự chuyên nghiệp bằng màn trình diễn thăng hoa. Ngay sau trận đấu, Bắc chủ động chạy đến ôm người thầy cũ thay lời cảm ơn. Để rồi đứng trước ống kính truyền thông, chính người thầy từng chỉ trích anh năm nào giờ dành trọn lời khen: “Nay đã trưởng thành”.

Một năm qua, Đình Bắc cùng U23 Việt Nam bước lên ngôi vô địch và anh nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất U23 Đông Nam Á, giành huy chương SEA Games và đoạt Quả bóng bạc Việt Nam. Đầu năm 2026, anh tiếp tục cùng U23 Việt Nam chinh phục huy chương đồng U23 châu Á, chính thức trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên giành danh hiệu Vua phá lưới ở đấu trường châu lục.

Đêm 26-8 tại sân Mỹ Đình, trước sự chứng kiến của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, Đình Bắc được xướng tên cho 2 danh hiệu cao quý: Cầu thủ xuất sắc nhất và đồng Vua phá lưới ASEAN Cup 2026. Giờ đây, anh đón nhận hào quang này một cách điềm tĩnh, trân trọng nhắc về công sức của đồng đội, ban huấn luyện cùng những người đã giúp mình bước tới ngày hôm nay.

Bắc cho thấy sự chững chạc vượt xa tuổi 22 của mình. Chàng trai xứ Nghệ hiểu rằng hành trình phía trước vẫn còn lắm chông gai, bởi sự kỳ vọng sẽ ngày một lớn hơn sau mỗi giải đấu thành công. Anh nhiều lần bày tỏ mong muốn bước ra khỏi vùng an toàn, tìm cơ hội đến những nền bóng đá hàng đầu châu Á để khám phá bản thân và học hỏi ở môi trường mới.

Bóng đá đã và đang mang đến cho Đình Bắc một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng có lẽ, điều khiến khán giả yêu quý anh là bởi những gì nhận được từ môn thể thao vua, đều được nam cầu thủ sẻ chia với cộng đồng.

Lớn lên trong nghèo khó, từng phân vân trước quyết định đi xuất khẩu lao động để đổi đời, Đình Bắc thấu hiểu sự nhọc nhằn của cuộc sống mưu sinh. Chính những năm tháng ấy dạy anh trân trọng mọi cơ hội, biết ơn những người giúp đỡ và sẻ chia với người khó khăn. Vì thế, Bắc thường dành một phần thu nhập cùng tiền thưởng bóng đá để giúp đỡ những hoàn cảnh yếu thế trong xã hội.

Đình Bắc tâm sự, anh coi đó là trách nhiệm của một người may mắn hơn đối với cộng đồng. Những đóng góp ấy có thể chưa lớn so với vô vàn khó khăn ngoài xã hội, nhưng chỉ cần một lời động viên cũng đủ giúp người tuyệt vọng thêm nghị lực, một hành động đẹp của người nổi tiếng cũng có thể truyền cảm hứng để nhiều người cùng chung tay.

Với chuỗi thành tích liên tiếp cùng những hoạt động xã hội ý nghĩa, Đình Bắc đã được vinh danh là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025. Một cầu thủ hạng A có thể được nhớ đến bởi những bàn thắng, chiếc cúp hay danh hiệu cá nhân. Song, điều giúp họ ở lại lâu hơn trong lòng người hâm mộ chính là cách đối xử với những người xung quanh. Và Đình Bắc đang có cả hai.

Tôi từng trải qua những khó khăn trong sự nghiệp nên muốn nhắn với các cầu thủ trẻ rằng: nếu có đam mê, hãy luôn tin tưởng vào bản thân. Hãy chăm chỉ, tận tâm với công việc và hãy thật sự khát khao trên sân bóng. Tuyển thủ NGUYỄN ĐÌNH BẮC

HỮU THÀNH