Nguyễn Hai Long được đề cử danh hiệu Cầu thủ năng lượng nhất ASEAN Cup 2026

Ngày 1-9, Ban tổ chức ASEAN Cup 2026 đã công bố tốp ứng viên được đề cử danh hiệu Yanmar Most Energetic Player of the Tournament (Cầu thủ năng lượng nhất) tại giải. Trong số này có tiền vệ Nguyễn Hai Long.

Năm đề cử cho danh hiệu Yanmar Most Energetic Player of the Tournament

Theo công bố của Ban tổ chức, danh sách đề cử gồm 5 cầu thủ đến từ Thái Lan, Việt Nam, Malaysia và Myanmar, dựa trên những đóng góp nổi bật tại giải đấu.

Nguyễn Hai Long được lựa chọn nhờ màn trình diễn ấn tượng trong chiến thắng 3-0 của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia tại Bogor ngày 3-8. Được bố trí thi đấu bên hành lang cánh trái, tiền vệ Hai Long liên tục gây khó khăn cho hàng phòng ngự Indonesia bằng tốc độ, khả năng di chuyển và những pha xử lý trực diện.

Cầu thủ của đội tuyển Việt Nam góp công trong bàn mở tỷ số khi thực hiện pha bứt tốc xuống biên và căng ngang, trước khi Nguyễn Văn Vĩ hoàn tất tình huống tấn công.

Chỉ 8 phút sau, Hai Long trực tiếp ghi bàn nhân đôi cách biệt. Nhận bóng từ phần sân nhà, cầu thủ sinh năm 2000 có pha phản công tốc độ, vượt qua sự truy cản của hàng thủ Indonesia trước khi dứt điểm đánh bại thủ môn Nadeo Argawinata.

Bên cạnh Nguyễn Hai Long, 4 cầu thủ còn lại trong danh sách đề cử gồm Kakana Khamyok (Thái Lan), Wan Kuzain (Malaysia), Teerasak Poeiphimai (Thái Lan) và Maung Maung Lwin (Myanmar).

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