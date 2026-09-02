U20 Việt Nam và những tính toán để giành vé dự VCK châu Á

Lượt trận thứ hai vòng loại U20 châu Á 2027 sẽ diễn ra vào ngày 3-9, các cầu thủ Việt Nam cần phải thắng U20 Palestine để thắp lại hy vọng trong cuộc đua tranh vé vào Vòng chung kết (VCK) U20 châu Á 2027.

U20 Việt Nam vào thế bất lợi sau trận thua 0-3 trước CHDCND Triều Tiên hôm ra quân. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Ở trận ra quân, U20 Việt Nam để thua CHDCND Triều Tiên 0-3 khiến cho hành trình đua tranh trở nên khó khăn, không chỉ ở điểm số mà còn hiệu số bàn thắng bại. Trước mắt, đội chủ nhà vòng loại bảng C buộc phải thắng U20 Palestine vào tối 3-9 thì mới có thể tính tiếp ở trận cuối gặp U20 Iran.

Phía bên kia sân, U20 Palestine cũng có tính toán tương tự khi họ đã để thua 1-2 trước U20 Iran hôm ra quân nên càng dốc sức cho cuộc so tài với U20 Việt Nam. Cần biết ở môi trường bóng đá trẻ, nhất là lứa U20 thì mọi chuyện khó nói trước điều gì, bởi lực lượng các đội thường biến động qua từng năm. Với việc để thua sít sao trước đối thủ mạnh U20 Iran thì các cầu thủ trẻ Palestine cho thấy họ là đối thủ không dễ dàng chút nào cho U20 Việt Nam.

Đáng chú ý ở cuộc đụng độ một mất một còn đêm 3-9, chủ nhà U20 Việt Nam sẽ khiếm khuyết lực lượng khi vắng Nguyễn Lê Phát, một trong những cầu thủ nhiều kinh nghiệm tấn công. Tình thế này buộc U20 Việt Nam sẽ phải cố gắng hơn rất nhiều.

Đội chủ nhà cần phải thắng U20 Palestine để lấy lại ưu thế tranh vé vào Vòng chung kết giải châu Á

Theo thể thức vòng loại U20 châu Á 2027, 8 đội đứng đầu bảng cùng 7 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền góp mặt tại Vòng chung kết. Vì vậy, trên lý thuyết thì thất bại trong ngày ra quân chưa khiến U20 Việt Nam mất cơ hội đi tiếp, nhưng con đường phía trước đã trở nên khó khăn hơn.

Nếu giành hai trận thắng còn lại, U20 Việt Nam sẽ có 6 điểm và rộng cửa đi tiếp. Và nếu chỉ có được 4 điểm chung cuộc, khả năng đứng nhì bảng vẫn rộng nhưng việc tranh 7/8 suất đi tiếp dành cho các đội nhì bảng sẽ rất hồi hộp do hiệu số bàn thua bất lợi.

Trận U20 Việt Nam – U20 Palestine sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 3-9. Trước đó, vào lúc 16 giờ cùng ngày là cuộc so tài giữa U20 Iran và U20 CHDCND Triều Tiên.

QUỐC CƯỜNG