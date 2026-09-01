HLV Yutaka Ikeuchi lý giải nguyên nhân U20 Việt Nam “vỡ trận” từ đầu hiệp hai

Sau 45 phút của hiệp đầu thi đấu chặt chẽ trước CHDCND Triều Tiên, sang đầu hiệp hai, hàng phòng ngự đội tuyển U20 Việt Nam bất ngờ thua liên tiếp 3 bàn để rồi trắng tay ở trận ra quân tại vòng loại U20 châu Á 2027 vào tối 31-8.

U20 Việt Nam để thua CHDCND Triều Tiên 0-3 ở trận ra quân vòng loại U20 châu Á 2027. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Theo HLV trưởng Yutaka Ikeuchi, do thiếu kinh nghiệm, sụt giảm trong ý thức phòng ngự cùng những thời điểm mất cân bằng trong hiệp hai đã khiến U20 Việt Nam nhận thất bại.

“Ở hiệp một, tôi nghĩ toàn đội đã thi đấu đúng theo kế hoạch ban đầu. Chúng tôi đá hơi thiên về phòng ngự và chờ cơ hội phản công. Mặc dù chưa đi tới bàn thắng cuối cùng, nhưng ở khía cạnh phòng ngự thì các cầu thủ đã làm tương đối tốt”, HLV Yutaka Ikeuchi nói.

Tuy nhiên, bước sang hiệp hai, U20 Việt Nam đã để đối phương ghi liên tiếp ba bàn chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Theo nhà cầm quân người Nhật Bản, đây là thời điểm những hạn chế về kinh nghiệm thi đấu của các cầu thủ trẻ bộc lộ rõ hơn.

“Việc bị thủng lưới liên tiếp hai bàn đã khiến tâm lý thi đấu trở nên nôn nóng, đẩy cao đội hình tấn công và làm mất đi sự cân bằng”, HLV Yutaka Ikeuchi cho biết.

Ngoài ra, sự thua sút về thể lực cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng duy trì thế trận của U20 Việt Nam, song không phải nguyên nhân duy nhất. Theo ông, sự sụt giảm trong ý thức phòng ngự, những sai sót cá nhân và kinh nghiệm thi đấu thực tế của các cầu thủ đều tác động đến diễn biến trận đấu.

HLV Yutaka Ikeuchi

Việc thiếu trải nghiệm thi đấu thực chiến với cường độ cao cũng là một trong những yếu tố cần được nhìn nhận sau trận đấu. Dù vậy, HLV trưởng U20 Việt Nam khẳng định toàn đội vẫn còn cơ hội trong hai lượt trận tiếp theo. Ban huấn luyện sẽ nhanh chóng đánh giá lại những điểm đã làm được và chưa làm được, từ đó có sự chuẩn bị phù hợp cho các trận đấu còn lại.

“Tất nhiên là mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, chúng tôi sẽ chuẩn bị thật kỹ cho các trận tiếp theo. Việc quan trọng lúc này là phải nhìn nhận, tóm tắt lại những điều toàn đội đã làm được và chưa làm được trong ngày hôm nay”, HLV Yutaka Ikeuchi chia sẻ.

Tối 31-8 trên sân Việt Trì (Phú Thọ), lượt trận đầu tiên của vòng loại U20 châu Á 2027 (bảng C) diễn ra. Việt Nam thua CHDCND Triều Tiên 0-3. U20 Việt Nam không thể gây bất ngờ trước CHDCND Triều Tiên. Ảnh: VFF

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