HLV Yutaka Ikeuchi chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng loại U20 châu Á 2027

Sáng 31-8, HLV trưởng Yutaka Ikeuchi đã công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U20 Việt Nam tham dự bảng C Vòng loại U20 châu Á 2027, diễn ra từ ngày 31-8 đến 6-9 trên sân vận động Việt Trì, Phú Thọ.

Nguyễn Lê Phát, một trong những trụ cột của U20 Việt Nam tại giải lần này (Ảnh: VFF)

Trong danh sách 23 cầu thủ này, đáng chú ý là Nguyễn Lê Phát và Đinh Quang Kiệt, bộ đôi sẽ là trụ cột của đội hình U20 Việt Nam hiện tại.

Tiền vệ Nguyễn Lê Phát là một trong những gương mặt đáng chú ý nhờ những trải nghiệm thi đấu ở các cấp độ cao hơn. Cầu thủ thuộc biên chế CLB Ninh Bình từng được triệu tập vào đội tuyển quốc gia, đồng thời là thành viên Đội tuyển U23 Việt Nam giành hạng Ba tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Ở hàng phòng ngự, Đinh Quang Kiệt cũng là sự bổ sung đáng chú ý. Cầu thủ này vừa là thành viên đội tuyển quốc gia giành chức vô địch ASEAN Cup 2026. Những trải nghiệm cùng đội tuyển quốc gia được kỳ vọng sẽ giúp Quang Kiệt mang thêm bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu cho hàng phòng ngự U20 Việt Nam.

U20 Việt Nam tự tin nhập cuộc vòng loại U20 châu Á 2027 (Ảnh: VFF)

Tương tự Nguyễn Lê Phát, Đinh Quang Kiệt vẫn đủ điều kiện về độ tuổi thi đấu ở cấp độ U20. Việc tiếp tục được trao cơ hội thi đấu cùng đội tuyển trẻ là điều kiện thuận lợi để các cầu thủ này tích lũy thêm kinh nghiệm và hoàn thiện năng lực chuyên môn.

Cùng với đó là những gương mặt nhiều kinh nghiệm quốc tế cùng đội U19, U20 Việt Nam trong thời gian qua như Nguyễn Quốc Khánh, Lê Huy Việt Anh, Lê Tấn Dũng, Phan Đình Bách, Bùi Duy Đăng, Trần Gia Hưng, Đậu Hồng Phong, Trần Gia Bảo, Nguyễn Thiên Phú, Nguyễn Trọng Đức Vũ…

Đây là những cầu thủ đã có cơ hội thể hiện trong quá trình tập trung và tập huấn, nhiều người đã được Ban huấn luyện tạo điều kiện thi đấu, thử nghiệm qua các trận đấu tập tại Nhật Bản.

Theo lịch thi đấu, Đội tuyển U20 Việt Nam sẽ gặp U20 CHDCND Triều Tiên vào ngày 31-8. Sau đó, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi lần lượt đối đầu U20 Palestine vào ngày 3-9 và U20 Iran vào ngày 6-9.

KHÁNH VÂN